Un chef finlandés confirma el mejor truco para cocinar la carne picada y que quede perfecta

El mejor truco para cocinar la carne picada y que quede perfecta nos ha dado un chef finlandés. Lo que pensábamos que era imposible, acaba siendo una realidad en todos los sentidos. Llega un cambio destacado que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días de transformación en los que la cocina es un eje central de la vida en casa. Queremos descubrir lo mejor de un cambio de tendencia que puede ser el que nos hará cocinar más y mejor, pero para hacerlo, debemos tener en cuenta lo que dicen los expertos.

La carne picada es más difícil de cocinar de lo que nos imaginaríamos, son tiempos de apostar claramente por un giro destacado de un experto en este tipo de ingredientes. No somos de carne picada, o al menos, no a la hora de cocinar determinados platos, tenemos la suerte de contar con una gastronomía en la que cada ingrediente cuenta. En Finlandia la carne picada acaba siendo un ingrediente que podemos poner en práctica para poder en práctica este tipo de elementos que pueden ser esenciales.

Quedará perfecta la carne picada

La carne picada es uno de los ingredientes que deberemos empezar a cuidar de tal forma que acabaremos obteniendo un plus de buenas sensaciones en un abrir y cerrar de ojos. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Es un ingrediente que podemos empezar a poner en práctica en una gran variedad de recetas, siempre y cuando conozcamos la forma de cocinarlo y como lo podemos conseguir de la mejor manera posible. Son tiempos de cambios y de aprovechar cada ingrediente.

La carne picada fresca es una delicia en todos los sentidos, que podremos conseguir disfrutar si aplicamos los mejores trucos para disfrutarla de la mejor manera posible. Son tiempos de aprovechar al máximo este tipo de sabores y de texturas que deben cocinarse bien.

No hay nada peor que una carne picada que quede demasiado seca, las consecuencias pueden ser terribles y nos puede acabar dando más de una sorpresa inesperada. En estos días que tenemos por delante, deberemos empezar a pensar en todo lo que está por llegar. Toma nota de la forma en la que puedes disfrutar de una carne picada cocinada a la perfección gracias a este truco.

Este es el truco de un chef finlandés para cocinar la carne picada

La carne picada puede quedarte perfecta con pequeños consejos que serán claves para conseguir lo imposible. Este chef nos da un truco que nos cambiará la vida. Tal y como nos explica este chef: «Si rompes la carne picada inmediatamente en la sartén, los líquidos se escaparán y la sartén se enfriará, y la carne picada no se freirá bien».

Te proponemos una receta con carne picada y un sabor impresionante, el resultado es un plato suave y delicioso que hará las delicias de toda la familia. Fácil de cocinar y delicioso, no se puede pedir nada más a la hora de conseguir un plato espectacular en un abrir y cerrar de ojos.

Ingredientes:

500 gramos de carne picada de ternera

500 de tomate triturado

1 puerro

1 pimiento rojo

1 cebolla pequeña

1 huevo

2 dientes de ajo

50 gramos de pan rallado

1 cucharadita de curry

1 cucharada de salsa de soja

½ cucharadita de comino

Orégano

½ cucharadita de azúcar

Sal

Pimienta negra

Aceite de oliva virgen extra

Cómo preparar la mejor receta de albóndigas:

En un cazo o cazuela pequeña, verter un chorrito de aceite de oliva y una vez que se caliente añadir el tomate, el azúcar, orégano al gusto, una pizca de sal y otra de pimienta, mezclar y cocinar a fuego muy bajo durante unos 30 minutos. Apagar y reservar. Lavar, pelar y cortar en brunoise los dientes de ajo, la cebolla, el puerro y el pimiento rojo; poner en un bol y mezclar estos ingredientes con la carne picada; añadir el huevo, el curry, la salsa de soja y el comino, salpimentar, amasar con la mano y comenzar a hacer las bolas de albóndigas. Una buena idea es dejar la masa en el refrigerador, bien tapada con film, de un día para otro. En una olla grande al fuego, colocar las albóndigas; dejar que se cocinen en su propia grasa, o verter unas pocas gotas de aceite. Ir moviendo para que se cocinen por todos lados, durante unos 10 minutos. Verter la salsa de tomate y cocinar a fuego bajo 20 minutos más.

Sólo deberás tener en cuenta que esta receta de carne picada te permite mantener la textura de este ingrediente que queremos que quede lo más jugoso posible. Atrévete a probarlas, están de vicio.