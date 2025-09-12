Así es Rocío Flores: edad, pareja actual, la relación con sus padres y su regreso a la televisión

Rocío Flores Carrasco nació siendo ya prácticamente famosa. Sus padres y como no, su abuela, Rocío Jurado, eran muy mediáticos cuando la joven llegó al mundo y desde entonces, no ha dejado de acaparar los flashes de los fotógrafos. Esto sumado a una vida marcada por el divorcio de sus padres, las polémicas que vinieron después y el que acabara siendo colaboradora de televisión, han convertido a la joven en un personaje de sobras conocido. Y aunque durante los últimos tres años parecía preferir mantenerse más alejada del foco y centrarse en las redes sociales, ahora de nuevo salta a la televisión y lo hace para una entrevista esta misma noche en’ ¡De viernes!’.

Repasamos a continuación, la vida de Rocío Flores, desde su edad, a su pareja, la historia de sus padres, el porqué de esta nueva entrevista en Telecinco y qué esperar a partir de ahora de la joven influencer y colaboradora, que ha dejado Málaga para instalarse durante un tiempo, en Madrid. Después de un verano especialmente movido, según ella misma ha contado desde su cuenta de Instagram donde acumula más de 700.000 seguidores, ha hecho las maletas y se ha instalado temporalmente en la capital. Pero el cambio no ha sido sólo geográfico, también emocional. «Tenía muchas ganas de que llegara septiembre. Ha sido un verano muy intenso y ahora toca asentarse y empezar algo nuevo». En ese algo nuevo se incluye su regreso a la televisión, justo cuando se cumplen casi tres años desde su última aparición.

Así es Rocío Flores: pareja, edad y nuevas prioridades

Aunque siempre ha sido discreta con los aspectos más íntimos de su vida, Rocío Flores que tiene 28 años de edad, ha ido dejando pistas sobre su situación sentimental actual. En sus redes sociales ha compartido momentos junto a Manuel Bedmar, su pareja desde hace años. Y aunque hubo rumores de distanciamiento o ruptura en el pasado, todo apunta a que siguen juntos. De hecho, en su mensaje sobre la mudanza a Madrid, mencionó que tanto él como su perrita Roma ya estaban instalados con ella, una señal clara de que la relación continúa.

La pareja ha apostado por mantener un perfil bastante discreto y de hecho, nunca les vemos posando para las cámaras o en portadas de revistas. Y no sólo eso, Flores tampoco suele aparecer mucho con su pareja en redes, mientras él, que se define como emprendedor en su cuenta de Instagram, tampoco suele subir muchas instantáneas con su novia. Una de las que encontramos, tiene fecha del año 2021.

View this post on Instagram A post shared by MANUEL BEDMAR (@manuelbedmar14)

La relación con sus padres

Si hay un tema que ha marcado la vida de Rocío Flores, ese ha sido sin duda su relación con sus padres, y especialmente con su madre, Rocío Carrasco. El distanciamiento entre ambas es de sobra conocido, y durante años fue objeto de debate público. Pero en 2024 se produjo un reencuentro inesperado y tenso: ambas coincidieron en la Audiencia Provincial de Madrid como testigos en el juicio contra La Fábrica de la Tele, en el que Rocío Flores denunció la difusión de información personal siendo menor de edad.

No hubo reconciliación ni acercamiento. Carrasco apenas dijo que «todo había ido bien», y Rocío, por su parte, compartió un mensaje en redes donde reconocía haber pasado «unos días muy difíciles». Fue un momento doloroso que, lejos de cerrar heridas, evidenció que entre ellas sigue sin haber comunicación, pero eso no significa que no sientan nada la una por la otra. Carrasco dejó claro hace años en su documental para Telecinco, los motivos que llevaron al distanciamiento y explicaba su sufrimiento con declaraciones desgarradoras como «He tenido a mis hijos muertos en vida y he tenido que hacer como que no los tengo».

Su hija, por su parte, explicó el pasado viernes 5 de septiembre en ¡De Viernes! que a pesar de que no guarda recuerdos bonitos de cuando vivía con su madre, llegando decir que su cerebro «los había bloqueado», también afirmó que si algo le pasara los primero que estarían a su lado serían ella y su hermano, David Flores.

Con su padre, Antonio David Flores, la relación sigue siendo cercana. Como ella misma ha dicho en más de una ocasión, su padre ha sido uno de sus principales apoyos, especialmente tras la emisión del documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, donde la figura de Antonio David fue duramente cuestionada. En ese contexto, Rocío adoptó una postura pública de defensa hacia su progenitor, reforzando así una dinámica familiar marcada por alianzas y silencios. Y no sólo eso, el pasado viernes entre lágrimas confesó que había llegado a temer por la vida de su padre.

View this post on Instagram A post shared by De viernes (@deviernestv)

Apegos familiares y momentos difíciles

Otro de los episodios recientes que mostró el lado más humano de Rocío Flores tuvo lugar este verano, cuando acudió al entierro de Michu, madre de la hija de su tío José Fernando. La influencer viajó hasta Arcos de la Frontera para acompañar a su familia en un momento delicado. Su presencia en el sepelio fue muy comentada, no sólo por su vínculo con los Ortega Cano, sino porque reafirmó públicamente el lazo que mantiene con sus tíos Gloria Camila y José Fernando.

Una influencer con vocación de empresaria

Más allá de la televisión, Rocío Flores ha ido abriendo camino en otros terrenos. Durante su retiro de los medios, lanzó una plataforma digital centrada en el emprendimiento y el desarrollo personal que ha compaginado, con su actividad como influencer, donde comparte contenido de estilo de vida, belleza y reflexiones personales.

La joven ha logrado crear una comunidad en redes. Su perfil ha evolucionado desde aquella primera vez que la vimos en una gala de Supervivientes 2017 hasta convertirse en el de una figura más madura. La vuelta a la televisión, en ese sentido, no parece una contradicción a lo que pensaba hasta hace poco, sino una etapa más dentro de su propio camino.