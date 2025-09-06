Los dardos envenenados de Lydia Lozano a ‘Sálvame’ que dolerán mucho a María Patiño

Lydia Lozano ha conseguido lo que parece que llevaba más de dos años buscando: regresar a Telecinco y convertirse en colaboradora de uno de los programas estrella de la cadena. A partir de ahora compartirá plató con Terelu Campos, Antonio Rossi, José Antonio León y Ángela Portero en ¡De Viernes!. La noticia ha generado mucha repercusión y una de las reacciones más esperadas era la de María Patiño, quien está presentando un programa llamado No somos nadie en Ten.

Lo primero que hizo Patiño fue dejar claro que no le parecía mal la decisión que había tomado su ex compañera, pues estaba convencida de que no iba a dar de lado al equipo de Sálvame. El problema es que Lydia, en su vuelta a Mediaset, ha lanzado una serie de dardos que han desconcertado al público. ¿Qué pensara ahora María Patiño? En LOOK hemos revisado su cuenta de X, antiguo Twitter y hemos encontrado al respuesta.

Lydia Lozano reniega de su pasado

Lydia Lozano en ‘¡De Viernes !’. (Foto: Telecinco)

Durante la entrevista que coincidió antes de regresar a Telecinco, Lydia reconoció que todo lo que sabía de televisión se lo debía a Sálvame. Fue un buen comienzo, pero después lanzó una serie de dardos que, sin lugar a dudas, removerá a su antiguo equipo. Después de la cancelación del programa que presentaba Jorge Javier Vázquez, Lozano participó en un reality de Netflix, más adelante trabajó en Ni que fuéramos y finalmente en La Familia de la Tele. Sin embargo, ahora no se acuerda de nada de esto y dice que le gustaría borrar los dos años que ha pasado fuera de Mediaset.

«Es como decir, voy a borrar dos años de mi vida. Estoy feliz y agradecida, como Lina Morgan. Nunca he salido por esa puerta», ha comentado en el plató de Santiago Acosta. Como era de esperar, muchos internautas le han acusado de traidora y de desagradecida y algunos se han puesto en contacto con María Patiño para ver cuál era su opinión. Esta última hablará en No somos nadie, pero ya ha lanzado algunas píldoras que evidencian su punto de vista.

La reacción de María Patiño

María Patiño ha mandado un mensaje en X que dice: «Me da pena. Buenas noches». Ella confiaba en que Lydia diese su sitio al equipo de Sálvame y se ha encontrado, igual que el resto de espectadores, con una serie de ataques indirectos que han desconcertado a más de uno. Lozano ha explicado que, desde que saludó de Telecinco, ha estado «desubicada», pero las redes han recordado varios momentos que ponen de manifiesto lo bien que se lo ha pasado junto a Patiño y el equipo de Ni que fuéramos, el espacio que se emitía en Ten antes de dar el salto a TVE con La familia de la tele.

Mensaje de María Patiño sobre la entrevista de Lydia Lozano. (Foto: X)

Arnáu Martínez, uno de los compañeros de María Patiño, ya le ha preguntado a la presentadora por lo que pensaba del comportamiento de Lydia y de Telecinco. Para entender la respuesta de Patiño hay que señalar que la cadena todavía no quiere emitir los vídeos donde aparece María y Lozano tampoco ha mencionado su nombre, por eso la afectada comenta: «Querido, demasiado previsible y la sociedad ya no compra lo indefendible».

Son muchos los que le han informado a María de que habían recortado sus imágenes de los vídeos que le habían puesto a Lydia Lozano en ¡De Viernes!. Al comprobarlo, la gallega ha dicho: «Aceptar es negar y eso no lo perdona nunca el público».

Mensaje de María Patiño sobre la entrevista de Lydia Lozano. (Foto: X)

«Charly quería que se acabase Sálvame»

Uno de los dardos más sonados tiene que ver con Charly, el marido de Lydia Lozano. La periodista ha declarado que su esposo «quería que acabase Sálvame» porque no quería verla sufrir, una confesión sorprendente si tenemos en cuenta que Lozano ha estado con dicho equipo durante los dos años que ha tenido las puertas cerradas en Telecinco.

Habrá que esperar un tiempo para ver si Lydia aclara las dudas que ha generado su último discurso y todo hace pensar que No somos nadie, el espacio que presenta ahora María Patiño, se pondrá en contacto con ella para pedirla explicaciones. Ahora la pregunta es: ¿Les cogerá el teléfono? Siempre lo ha hecho, así que la respuesta puede ser afirmativa… o no.