El problema al que se enfrentará Lydia Lozano en su vuelta a Telecinco

Lydia Lozano regresará a las instalaciones de Mediaset el próximo 5 de septiembre tras dos años desde su salida de la cadena de Fuencarral -debido a la cancelación de Sálvame-. Lo hará como colaboradora de ¡De Viernes¡ donde coincidirá con algunos de sus ex compañeros y con Santi Acosta, al que considera «el peor presentador de Telecinco» y con el que mantiene una tensa relación. Tras sus polémicas declaraciones sobre el comunicador, Lozano tendrá que hacer frente a un tenso cara a cara en directo.

Las duras críticas de Lydia Lozano a Santi

En octubre del 2024, Lydia Lozano acudió como invitada a La casa de mi vecina, el podcast de Nagore Robles. En esta tertulia, la ex colaboradora de Sálvame opinó sobre el entonces mapa de Mediaset y, además, fue muy crítica con el compañero de programa de Bea Archidona. Lo cierto es que la periodista se apoyó en las tensiones que vivió con el presentador durante su etapa en Salsa Rosa. «Para mí, el peor presentador de Telecinco, que no me transmite nada, es Santi Acosta. Parece que está ahí puesto por el alcalde del Ayuntamiento. No disfruta, no se mueve. No le gusta el corazón y se le nota. ¡Si no te gusta el corazón, no lo hagas!», dijo entonces, al mismo tiempo que aplaudió la presencia y la labor de Archidona en este espacio de entrevistas y debate.

Lydia Lozano en el desfile de ‘La familia de la tele’. (Foto: Gtres)

Para justificar su visión sobre Acosta, Lozano contó que su mala relación con el presentador del programa en el que acaba de fichar venía de lejos -tras un desplante del comunicador a la tertuliana-. «El último empujón en Salsa Rosa me lo dio Santi Acosta en directo. De muy malas maneras y sin tener en cuenta que yo era una compañera. Puso en duda toda mi valía profesional. Su humillación pública sucedió un sábado y me pasé el domingo y el lunes enteros llorando», dijo.

El presentador tiende puentes con su próxima compañera

Santi Acosta. (FOTO: GTRES)

A tres días de reencontrarse con su pasado, y ante la incógnita de conocer si Lozano se arrepiente de sus palabras, Acosta ha querido tender puentes con Lydia, a la que no ha dudado en justificar ante los medios.

El presentador ha sido uno de los rostros televisivos en asistir al FESTVAL 2025, -para presentar un proyecto televisivo- donde ha zanjado cualquier tipo de polémica con su futura compañera: «Eso es pasado y, además, es televisión, se dicen cosas… Luego, a lo mejor, se arrepiente. No tiene mayor importancia. ¿Qué es la felicidad? Salud y mala memoria». Sin confirmar aún el fichaje de la colaboradora en ¡De Viernes!, ha aclarado que «ojala» forme parte del equipo, aunque suele verla «por el barrio». «Alguna vez lo hemos comentado -refiriéndose a que esta conversación ya la ha tenido con la periodista-, pero sin mayor importancia. Si viene a ¡De Viernes!, encantado de la vida. No soy rencoroso ni con Lydia ni con nadie», ha zanjado.