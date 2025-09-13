Existe un visado especial: el país más rico de Hispanoamérica que es el mejor para emigrar desde España

En España hay mucha gente que se plantea emigrar a otro país, por diferentes motivos, y por norma habitual la alternativa suele estar en Europa, sobre todo por un tema laboral. Sin embargo, la red que une nuestro país con un estado de Hispanoamérica hace que se pueda ver como una gran oportunidad cruzar el charco y marcharse a vivir a muchas horas de distancia en avión.

Está claro que para mudarse a Hispanoamérica es necesario alejarse un poco más de casa, pero hay un país por el que merece la pena arriesgarse. Panamá se ha erigido como una de las economías más boyantes del mundo, es el estado más rico de la zona y hay muchas facilidades por el mero hecho de ser español.

Los españoles tenemos ventajas a la hora de adquirir la residencia permanente en el país. Además, nos encontraremos con un estilo de vida repleto de similitudes y con el que compartimos idioma, por lo que será más fácil adaptarnos que a otros territorios europeos.

¿Por qué mudarme de España a Panamá?

Históricamente el país de América favorito de los españoles para emigrar había sido Argentina, pero Panamá ofrece unas condiciones económicas y sociales prácticamente inigualables.

Según los datos oficiales del Banco Mundial en 2023, Panamá es el país más rico de Hispanoamérica por PIB per cápita. Además, ocupa la posición número 50 en el ranking global.

Pero, sobre todo, Panamá ha impulsado su economía hasta erigirse como la nación más rica de América Latina gracias a su apuesta por la tecnología y un sistema financiero fuerte.

Históricamente ha sido un punto clave gracias al canal de Panamá y, además, todavía es considerado por muchos como un paraíso fiscal. Con ello, vas a encontrar la mezcla perfecta para que puedas desarrollarte laboral y económicamente.

La ventaja exclusiva de los españoles para emigrar a Panamá

Desde el año 2012 los españoles contamos con una gran ventaja para emigrar a Panamá que muchos países no tienen. Lo habitual antes de pedir la residencia permanente es tener que cumplir unos meses con la temporal.

Sin embargo, todos los españoles que se muden a Panamá para realizar una actividad económica o profesional recibirán automáticamente la residencia permanente y permiso de trabajo indefinido. Esto también les facilitará la futura obtención de la ciudadanía.

Las razones para emigrar a Panamá si eres español

Cada vez son más los españoles que deciden poner rumbo a Panamá para buscar mejores condiciones de vida. Es un país precioso y con una cultura fascinante, pero además te aportará muchas más cosas: