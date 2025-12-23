El último informe del Banco de España ha elevado la previsión de la inflación para 2025 y 2026. De esta forma, la estimación anual de la inflación en 2025 se situaba en septiembre en el 2,5%, pero el informe del cuarto trimestre del BCE ahora la sitúa en el 2,7% para este mismo año. Lo mismo ocurre con el dato de inflación para 2026, que pasa del 1,7% con la última estimación de septiembre, y que ahora el Banco de España ha elevado al 2,1%.

«Se modifican al alza las tasas de inflación para 2025. El actual ejercicio de proyecciones anticipa que la tasa de inflación promedio alcanzará el 2,7% en 2025 y se moderará hasta el 2,1% en 2026 y el 1,9% en 2027», indica el informe trimestral de la economía española. 4º trimestre 2025 del BdE.

Las subidas entre dos y cuatro décimas se deberían a la evolución de la negociación colectiva y al nuevo escenario macroeconómico. «En relación con hace tres meses, se revisan al alza las tasas de inflación general en dos y cuatro décimas para 2025 y 2026, respectivamente —la misma modificación que para el componente subyacente—, debido a la incorporación al escenario central de la dinámica inflacionaria reciente —superior a la esperada en septiembre—, la evolución de la negociación colectiva y el nuevo escenario macroeconómico. Para 2027, la tasa de inflación general se revisa a la baja en cinco décimas, debido a los menores precios de la energía previstos por el retraso de la entrada en vigor del nuevo sistema de derechos de emisión de la Unión Europea», destaca el informe.

La mayor inflación también sería el resultado de la evolución de los salarios y de los márgenes empresariales: «Los riesgos asociados a la inflación se sitúan al alza a lo largo de todo el horizonte de proyección. En particular, la incertidumbre vinculada a la evolución de los salarios y los márgenes empresariales podría materializarse en un escenario alternativo caracterizado por una mayor inflación y un menor crecimiento del PIB»

«Por otro lado, una respuesta más intensa de la oferta de vivienda ante el dinamismo de la demanda implicaría un mayor crecimiento del PIB y de la inflación, mientras que una evolución menos favorable de la demanda exterior neta —particularmente en lo relativo a las exportaciones de servicios no turísticos— podría traducirse en un menor dinamismo de la actividad», defiende el informe.

La previsión de déficit público se revisa al alza para 2027

Por otro lado, la previsión del déficit de las Administraciones Públicas (AAPP) se revisa al alza para 2027, debido, sobre todo, a los aumentos pactados recientemente en las retribuciones salariales del sector público. En conjunto, la senda esperada de déficit de las AAPP varía poco en los años 2025 y 2026 con respecto a las previsiones anteriores (2,5% y 2,1%, respectivamente), pero se revisa significativamente al alza a partir de 2027, cuando el déficit alcanzaría el 2,5% del PIB.

Así, la novedad más relevante es el reciente acuerdo salarial plurianual alcanzado entre el Gobierno y algunos sindicatos de los empleados públicos, que incorpora un incremento del 2,5% en 2025, del 1,5% en 2026 (con un 0,5% adicional condicionado a que la inflación en 2026 sea del 1,5% o superior), del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028. Frente al anterior ejercicio de proyecciones —que contemplaba un supuesto de aumento inercial del 2% en todos los años—, el nuevo acuerdo supone un mayor gasto: de 0,05 pp del PIB en 2025, 0 pp en 2026 y 0,37 pp en 2027.

Por tanto, a partir de 2027 el impacto de la concentración de la subida de sueldo de los empleados públicos en ese año, unido al resto de las partidas que impulsan al alza el gasto y al agotamiento del margen de desviación permitido por las nuevas reglas europeas, se traduciría en una desviación de la senda comprometida.

Eleva la previsión del PIB

El Banco de España ha elevado tres décimas su previsión de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB) español este año, hasta el 2,9%, al tiempo que ha mejorado en cuatro décimas su proyección para 2026, hasta el 2,2%, y ha incrementado la estimación de 2027 dos décimas, hasta 1,9% en 2027.

Las proyecciones del Banco de España sugieren que la economía española mantendrá en este último trimestre del año un ritmo de crecimiento robusto, con una tasa estimada de entre el 0,6% y el 0,7%, rango coherente con un crecimiento anual del PIB del 2,9% en 2025.

De cara a los siguientes años, el escenario central del Banco de España contempla una desaceleración gradual de los ritmos de avance del producto hacia tasas más próximas al crecimiento potencial de la economía española, estimado en el entorno del 2% al final del horizonte de proyección.