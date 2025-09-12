Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Villarreal de la Liga Este Atlético de Madrid - Villarreal corresponde a la jornada 4 de la Liga y se jugará en el Metropolitano El Atlético de Madrid necesita ganar porque todavía no lo ha hecho en este inicio de Liga

El Atlético de Madrid se enfrentará al Villarreal en el partido de la jornada 4 en el Metropolitano y los del Cholo Simeone, tras un inicio de campeonato bastante malo, no tienen margen de error si no quieren perder de vista a los puestos altos de la clasificación, zona donde está el Submarino Amarillo, que será un rival muy complicado. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo.

Cuándo se juega el Atlético de Madrid – Villarreal: el partido de la Liga

El Atlético de Madrid recibe al Villarreal en el Metropolitano para disputar el partido que corresponde a la jornada 4 de la Liga. Los hombres del Cholo Simeone esperan poder cambiar el chip tras el parón de selecciones, ya que no conocen la victoria por ahora. Comenzaron perdiendo y empataron los dos siguientes encuentros, por lo que necesitan empezar ya a enlazar una buena racha de triunfos para poder engancharse a la parte de arriba de la clasificación. Eso sí, no lo tendrán nada sencillo porque se medirán a un Submarino Amarillo que ha empezado bastante bien el campeonato con dos triunfos y unas tablas.

A qué hora juega el Atlético de Madrid – Villarreal de Liga

La Liga ha programado este apasionante Atlético de Madrid – Villarreal que corresponde a la jornada 4 del campeonato nacional para este sábado 13 de septiembre. El organismo que dirige Javier Tebas fijó su horario a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que la previa entre las aficiones vaya con total normalidad y no se produzcan incidentes para que el balón pueda rodar puntualmente en el Metropolitano.

Dónde ver en directo por TV online gratis el partido Atlético de Madrid – Villarreal

Movistar+ fue uno de los medios de comunicación que se hizo con una parte de los derechos televisivos para emitir una parte del campeonato nacional liguero en nuestro país, aunque esta jornada 4 de la Liga la tendrán de manera íntegra. Esto significa que el Atlético de Madrid – Villarreal se podrá ver en directo a través de los canales de Movistar la Liga o Movistar+ Plus. El primero de ellos está dentro de la suscripción necesaria para ver el torneo español, mientras que el segundo de ellos está incluido en el paquete básico de esta plataforma de pago.

Por otro lado, todos aquellos aficionados del conjunto rojiblanco, del Submarino Amarillo y seguidores del fútbol español en general también deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Villarreal de la jornada 4 de la Liga a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para descargarse en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como por la página web de este medio de comunicación a la que se puede acceder de manera cómoda con un ordenador.

Además, también hay que recordar que en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre lo que ocurra en el campeonato liguero diariamente. Encontrarás la previa de este choque de la jornada 4 de la Liga y una vez se escuche el pitido final en el Metropolitano publicaremos la crónica del Atlético de Madrid – Villarreal y también compartiremos las reacciones relevantes que lleguen desde el feudo colchonero.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Villarreal

Los hinchas del conjunto rojiblanco, seguidores del Submarino Amarillo y amantes del fútbol español en general que no puedan ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Villarreal correspondiente a la jornada 4 de la Liga tienen la posibilidad de escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Metropolitano para narrar todo lo que esté sucediendo minuto a minuto en la capital de España.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Atlético de Madrid – Villarreal

El Estadio Metropolitano, que se encuentra en el distrito capitalino de San Blas – Canillejas, será el campo donde se disputará este frenético Atlético de Madrid – Villarreal que corresponde a la jornada 4 de la Liga. Este recinto es la casa de los colchoneros desde 2017, fecha en la que se mudaron dejando atrás el mítico Vicente Calderón. Estas instalaciones tienen capacidad para recibir a unos 70.000 aficionados y se espera que haya una gran entrada para animar a los suyos en este choque. Cabe recordar que fue escogido como sede para formar parte del próximo Mundial de 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado José Luis Munuera Montero para que dirija la contienda entre el Atlético de Madrid y Villarreal que corresponde a la jornada 4 de la Liga. Al frente del VAR estará Juan Luis Pulido Santana, por lo que será el responsable de revisar todas las acciones polémicas que se le escapen a su compañero para, en el caso de ser necesario, avisarle y recomendarle que vaya a mirar la jugada en la pantalla que estará situado en la banda del Metropolitano.