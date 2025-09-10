Le Normand, Nico y Raspadori vuelven reforzados, Oblak y Sorloth debilitados y Almada lesionado

Le Normand, Nico González y Raspadori vuelven reforzados, Oblak y Sorloth debilitados y Almada lesionado. Éste es el resumen de la última jornada de partidos internacionales que se completó esta pasada madrugada, y que le ha traído al Atlético sensaciones dispares. Simeone no podrá contar con todos sus jugadores hasta mañana jueves, ya que los cuatro argentinos tienen por delante un largo viaje, pero la situación que más preocupa es la de Thiago Almada, que sufre una contractura y al que se da por descartado para el choque del sábado ante el Villarreal a falta de que lo examinen los servicios médicos rojiblancos y determinen la naturaleza de sus problemas físicos.

Scaloni le dio descanso a Julián en el Ecuador-Argentina disputado en Guayaquil. El delantero sólo jugó los últimos 27 minutos de un partido intrascendente para los actuales campeones del mundo, y que acabaron perdiendo 1-0. Giuliano fue titular, pero le perjudicó la expulsión de Otamendi y fue sustituido por Foyth en el minuto 38 del primer tiempo, mientras que Nahuel también entró en el segundo acto por Montiel. El más utilizado fue Nico González, que completó los 90 minutos jugando en el costado izquierdo, lo que demuestra su versatilidad.

En cuanto a los europeos, más allá de Le Normand, que sigue rindiendo con la selección español a mucho mayor nivel que en el Atlético, el triunfador fue Giacomo Raspadori, que aprovechó muy bien los minutos que tuvo con Italia y le marcó dos goles a Israel y Estonia. Su estado de gracia contrasta con la frustración que debió sentir Sorloth, que se quedó a cero en el 11-1 de Noruega a Moldavia, en un partido en el que Haaland marcó cinco goles. El delantero rojiblanco, además, fue sustituido en el minuto 65. Finalmente tampoco ha sido la semana de Oblak, que recibió cinco goles con Esvolenia, tres en Suiza y dos en casa ante Suecia. El guardameta no ha conseguido dejar todavía su portería a cero ni una sola vez en lo que llevamos de temporada.

Simeone queda a la espera de los argentinos, que es probable que sean suplentes ante el Villarreal porque apenas podrán llevar a cabo dos entrenamientos en el mejor de los casos. Lo lógico es pensar que tire de salida de los jugadores que ha tenido más a mano, aunque seguro que en la segunda parte también intervienen en un partido clave para los rojiblancos.