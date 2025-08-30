Simeone: «Necesitamos tiempo y paciencia, con trabajado aparecerán los resultados»

Mismo guion en todas las jornadas. Otra vez se puso en ventaja Atlético, otra se vez fue empatado de inmediato y otra vez se diluyó. Nuevo paso atrás de los de Simeone, que se van al parón de selecciones con resultados paupérrimos, pero, especialmente, con la sensación de decepción y de tener mandíbula de cristal y poca capacidad de reacción.

«Nos falta un gol que abra las posibilidades de que el equipo crezca a partir de todas las ocasiones de gol que tuvimos. Ellos defendieron bien, creo que hicimos méritos para ganar el partido. No lo hicimos, tenemos dos puntos. Confío en los chicos que han venido. Vamos a seguir trabajando, con trabajo empezaremos a sumar puntos», analizó Simeone.

El Atlético firma el peor arranque en más de una década, desde el curso 2009/2010, cuando Abel Resino era el inquilino del cobijo habitado en la actualidad por Simeone. «Lo primero siempre es el equipo y luego llegan los puntos. Es muy difícil querer ganar jugando mal, alguna vez te pasa, pero no siempre. En el partido de hoy ellos tuvieron la situación del penalti. Necesitamos tener más disparo, más contundencia… Tenemos jugadores para que esto suceda. Necesitamos tiempo y paciencia».

El Atlético se metió un tiro en el pie cuando Sorloth cometió un penalti infantil. «Fue muy rápida la jugada. No lo vio al futbolista que puso el pie. No achaco esa acción al temple. Si está claro que nos hicieron cuatro goles en cuatro partidos y son difíciles de entender. Hay que entender que tenemos que seguir trabajando y tengo la seguridad de que con trabajo vamos a recuperar resultados».

En caso de que Real Madrid y Barcelona ganen este fin de semana, el Atlético se iría ya a siete puntos. «Está clarísimo que lo más importante es la distancia con el que hoy acabe primero, pero si me pongo a pensar en eso me olvido del equipo. Si pienso en eso me olvido de trabajar para sumar puntos. Tenemos que mejorar en lo defensivo, pero donde tenemos que mucho mejorar es en la parte final del campo… Tenemos que generar mejores situaciones al delantero para provocar más acciones como la que tuvo Sorloth de cabeza», argumentó Simeone.