El Atlético no levanta cabeza: Álex Baena es operado de apendicitis

Siguen las malas noticias en el Atlético de Madrid. Álex Baena ha sido operado este martes de apendicitis. El jugador colchonero venía de recuperarse de una lesión muscular y ahora que estaba empezando a entrenar para volver a tope después del parón de selecciones sufre un percance que le mantendrá un tiempo más alejado de los terrenos de juego.

«Álex Baena ha sido intervenido con éxito este martes 2 de septiembre de una apendicitis aguda. La cirugía laparoscópica transcurrió con total normalidad y el jugador se encuentra bien, pero permanecerá ingresado durante las próximas horas a la espera de recibir el alta hospitalaria y queda pendiente de evolución para su reincorporación a los entrenamientos», informó el Atlético.

📋 Álex Baena, operado con éxito de apendicitis aguda. El internacional queda pendiente de evolución, que marcará su regreso a los entrenamientos. ℹ️ https://t.co/M6sDT0wql7 — Atlético de Madrid (@Atleti) September 2, 2025

Álex Baena era uno de los ocho fichajes que ha realizado el Atlético en el mercado de fichajes, pero de momento sólo ha podido jugar dos partidos. El equipo de Simeone aún no ha ganado en esta Liga tras perder contra el Espanyol en Cornellá, empatar con el Elche en el Metropolitano y hacer lo mismo con el Deportivo Alavés en Vitoria. 2 puntos de 9 posibles en un inicio nefasto en el que la salud tampoco está respetando al futbolista español.