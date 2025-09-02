Ha sido intervenido este martes

El Atlético no levanta cabeza: Álex Baena es operado de apendicitis

El jugador colchonero fue sometido a una cirugía para que le extrajeran el apéndice

Ya estaba volviendo a entrenar tras su lesión, pero este percance supone un nuevo parón para él

Este verano fichó por el club madrileño

Baena durante el partido de pretemporada entre el Atlético y el Newcastle. (Getty)
Kike Sáez

Siguen las malas noticias en el Atlético de Madrid. Álex Baena ha sido operado este martes de apendicitis. El jugador colchonero venía de recuperarse de una lesión muscular y ahora que estaba empezando a entrenar para volver a tope después del parón de selecciones sufre un percance que le mantendrá un tiempo más alejado de los terrenos de juego.

«Álex Baena ha sido intervenido con éxito este martes 2 de septiembre de una apendicitis aguda. La cirugía laparoscópica transcurrió con total normalidad y el jugador se encuentra bien, pero permanecerá ingresado durante las próximas horas a la espera de recibir el alta hospitalaria y queda pendiente de evolución para su reincorporación a los entrenamientos», informó el Atlético.

Álex Baena era uno de los ocho fichajes que ha realizado el Atlético en el mercado de fichajes, pero de momento sólo ha podido jugar dos partidos. El equipo de Simeone aún no ha ganado en esta Liga tras perder contra el Espanyol en Cornellá, empatar con el Elche en el Metropolitano y hacer lo mismo con el Deportivo Alavés en Vitoria. 2 puntos de 9 posibles en un inicio nefasto en el que la salud tampoco está respetando al futbolista español.

