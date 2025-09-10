Simeone le busca el sitio ideal a Nico González, un jugador cuya polivalencia le abre al Cholo un abanico de posibilidades. En la Juventus jugaba como extremo, en la banda derecha, pero los planes del entrenador argentino parece que pasan por situarlo en el frente de ataque, formando pareja con Julián. Nico debutará este sábado en el Metropolitano, aunque en unas circunstancias muy especiales ya que hasta mañana jueves no se incorporará a los entrenamientos, por lo que difícilmente será titular, aunque sí que tendrá minutos en la segunda parte.

El último fichaje rojiblanco jugó los 90 minutos con Argentina en Guayaquil ante Ecuador y lo hizo además en la banda izquierda, lo que le abre otra opción al Cholo, que dispone de un jugador al que puede incluso utilizar de medio centro. Un verdadero regalo para el entrenador, que a falta de confirmación oficial se va a quedar este fin de semana ante el Villarreal sin Álex Baena y Thiago Almada, además por supuesto de Josema Giménez, cuya vuelta a los terrenos de juego sigue siendo un misterio.

En este escenario, adivinar las intenciones de Simeone es un verdadero reto, y seguramente va a esperar a ver en qué condiciones físicas llegan los jugadores argentinos. El hecho de que Julián no fuera titular en Ecuador parece que favorece los intereses del Atlético, aunque también es cierto que venía de otro partido exigente. Simeone tiene que ser especialmente cuidadoso en la elección de los jugadores ya que se arriesga a que alguno de ellos sufra un problema muscular por sobrecarga.

En este escenario, la presencia de Nico González le va a venir de maravilla porque lo va a poder utilizar ahí donde más lo requiera el equipo, aunque inicialmente comience en el banquillo. El técnico espera mucho de su compatriota y quiere recuperar al futbolista que deslumbró durante tres años en la Fiorentina, olvidando su mala experiencia de la pasada temporada en la Juventus, donde además las lesiones le persiguieron.