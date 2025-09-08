El Atlético, ante 22 días que van a marcar su futuro en la temporada

El Atlético está ante 22 días que van a marcar su futuro en la temporada. En lo que queda de septiembre disputará seis encuentros clave, uno casi cada tres días y medio, cuatro de ellos de Liga, con el derbi ante el Real Madrid en el centro de todas las miradas y dos de Champions, con la visita del Eintratch al Metropolitano marcada en rojo porque es evidente que será un choque decisivo. Los resultados serán fundamentales para ver por dónde va a tirar un equipo que ha arrancado el curso con muchas dudas, sin ser capaz de ganar a tres rivales como Espanyol, Elche y Alavés, y con su entrenador Diego Pablo Simeone muy señalado.

Sin poder contar aún con su fichaje estrella, Álex Baena, recién operado de apendicitis, el Atlético arranca la única semana del mes en la que sólo disputará un partido, aunque la exigencia de la visita del Villarreal será máxima habida cuenta de la situación de ambos en la clasificación. Un empate -y ya ni hablar de una derrota- ante los de Marcelino destapará la caja de los truenos a apenas cuatro días de pisar el césped de Anfield Road, donde le espera un Liverpool convertido en indiscutible favorito del grupo.

De regreso de la ciudad de los Beatles a los de Simeone les espera el Mallorca, otro que ha empezado la temporada bajo mínimos y que aún no sabe lo que es ganar en Son Moix. A partir de ahí toca una serie de tres partidos seguidos en el Metropolitano, primero en Liga Rayo y Real Madrid, con mención especial al derbi ante los de Xabi Alonso, que se disputará el sábado 27, y por último en Champions ante el Eintratch de Frankfort, en un choque que tiene toda la pinta de que va a ser vital para la suerte del grupo.

Obligado a remar contra corriente por lo mal que ha comenzado la temporada, septiembre marcará para bien o para mal al Atlético porque no le valen medias tintas. Tiene que ganar sí o sí al Eintratch y no se le pueden escapar demasiados puntos más en la Liga. O eso, o despedirse de pelear el título con la caída de las primeras hojas de otoño, un escenario que sería catastrófico, y más tras la inversión económica realizada este verano.

El explosivo septiembre del Atlético