Las tablas de madera están bien pero Lidl trae algo mucho mejor: está a punto de llegar a las tiendas

Durante años, las tablas de cortar de madera han reinado en nuestras cocinas. Tienen ese aire rústico, cálido y tradicional que tanto nos gusta. Pero si alguna vez has intentado verter lo picado sin que acabe la mitad fuera, o has notado que con el tiempo se agrietan, sabes que no todo son ventajas. Son bonitas, sí, pero no siempre son las más prácticas. Por suerte Lidl ha vuelto a acertar y tiene previsto lanzar en breve unas nuevas tablas que seguro que van a ser un éxito.

Será el próximo lunes 15 de septiembre cuando lleguen a las tiendas físicas de Lidl, dos nuevos modelos de tablas de cortar que prometen revolucionar la forma en que preparamos los alimentos en casa. Y no es una exageración: funcionales, higiénicas, cómodas y con un diseño pensado al milímetro para hacernos la vida más fácil. Y todo, por menos de lo que cuesta una pizza para llevar. Por sólo 3,99 euros, podrás elegir entre una tabla plegable que te ayuda a verter los ingredientes sin derrames o un práctico set de tres tablas con bordes elevados, perfectas para separar alimentos y evitar contaminaciones cruzadas. Toma nota, porque te contamos a continuación todos los detalles para que elijas la que más te encaje (o te las lleves todas).

Las nuevas tablas de cortar que arrasarán en Lidl

La tabla de cortar plegable de Lidl es, directamente, un inventazo. Tiene un diseño que a simple vista parece una tabla normal, pero en cuanto la levantas por el mango, sus laterales se pliegan hacia dentro formando una especie de canaleta. Esto permite que todo lo que hayas picado (ya sea verdura, carne o incluso líquidos) se vierta de forma limpia y sin esfuerzo en la sartén, en un bol o directamente en una bolsa de congelación.

Además, su mango ergonómico con función de vertido facilita aún más el trabajo. Nada de andar recogiendo a mano los restos que se han caído fuera del plato. También es importante destacar su tamaño generoso: mide aproximadamente 39,2 x 27,9 x 8,3 cm, por lo que tendrás espacio suficiente para preparar grandes cantidades si cocinas para varias personas.

Y lo mejor: es totalmente apta para el lavavajillas, así que se acabó el preocuparse por el mantenimiento o el olor que a veces se queda en las tablas de madera. Higiene, comodidad y eficiencia en una sola pieza.

Set de 3 tablas con bordes elevados: la opción práctica para el día a día

Si prefieres tener varias tablas para distintos tipos de alimentos una para verduras, otra para carnes y otra para pan, por ejemplo, Lidl también lanza un set de tres unidades que resulta ideal para organizarte mejor en la cocina. Cada tabla tiene unas medidas de aproximadamente 30 x 19 x 3 cm y un diseño limpio y funcional.

Lo más destacable de este modelo es que los bordes son ligeramente elevados, lo que ayuda a contener el jugo de los alimentos mientras cortas. ¿Has partido alguna vez un tomate muy maduro y has acabado con medio líquido desparramado por la encimera? Con estas tablas, eso no pasa.

Están fabricadas en materiales resistentes y también pueden meterse al lavavajillas sin problema, lo que las convierte en una alternativa muy higiénica y fácil de mantener. Además, vienen en colores distintos (blanco, verde menta y gris oscuro) para que puedas asignar un uso específico a cada una sin confundirte.

Diseño funcional y precio imbatible

Lo cierto es que muchas veces nos dejamos llevar por lo bonito, pero la cocina es un lugar donde la practicidad debe ir de la mano del diseño. En este caso, Lidl ha logrado un equilibrio perfecto entre estética, funcionalidad y precio. Por 3,99 euros, estas tablas no solo cumplen, sino que sorprenden.

Están pensadas para quienes cocinan a diario, para los que valoran el orden, la limpieza y la eficiencia. Y si además te gusta tener tu cocina bien equipada sin dejarte medio sueldo en cada accesorio, estas tablas son una opción que deberías considerar. No ocupan mucho espacio, son ligeras, fáciles de guardar y muy cómodas de usar.

Y un apunte más: gracias a sus materiales y acabados, no se deforman con el calor ni se quedan impregnadas de olores, algo que sí suele ocurrir con las de madera cuando se mojan demasiado o se usan con ciertos alimentos.

¿Dónde y cuándo comprarlas?

Estas nuevas tablas de cortar de Lidl estarán disponibles a partir del lunes 15 de septiembre en todas sus tiendas físicas. Como siempre ocurre con los productos estrella de su bazar, es muy probable que vuelen, así que conviene estar pendiente desde el primer día.

No es necesario hacer reserva ni compra anticipada online: basta con acercarse a tu Lidl más cercano y buscarlas en la sección de hogar o menaje. Y teniendo en cuenta su precio tan ajustado, puede que no esté de más llevarse ambos modelos y renovar del todo tu rincón de corte en la cocina.