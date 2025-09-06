Ni jabón ni amoníaco: el truco de los expertos para limpiar las tablas de madera y dejarlas como nuevas

El truco de los expertos para limpiar las tablas de madera y dejarlas como nuevas, no usaremos ni jabón ni amoníaco. Son tiempos de apostar claramente por una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Llega un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en una manera de usar la limpieza de nuestra casa.

Ni amoníaco ni jabón

Este es el truco que te ayudará a dejar la tabla de cortar de madera perfecta

La experta en limpieza Laura García nos explica cómo podemos limpiar la tabla de madera de la mejor forma posible. Una manera de limpiar este tipo de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días en los que podemos conseguir un buen aliado de la limpieza.

Lava la tabla de madera bajo el grifo con agua caliente y el lavavajillas que suelas utilizar. Si es ecológico, mucho mejor. Utiliza un estropajo o un cepillo para frotar.

Enjuaga la tabla bajo el grifo para eliminar todo el jabón.

Sacude el exceso de agua de la tabla y déjala secar al aire y en posición vertical, apoyada contra algo que la mantenga en pie. Si la dejas mojada en posición horizontal tardará más en secarse y podría deformarse.

Guárdala solo cuando esté totalmente seca.

Utiliza un desinfectante de grado alimentario* o un poco de vinagre blanco.

Deja actuar 5 minutos.

Lava la tabla de madera bajo el grifo con agua caliente y el lavavajillas que suelas utilizar.

Sacude el exceso de agua de la tabla y déjala secar al aire en posición vertical.

