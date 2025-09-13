El espíritu del 2000: así fue el homenaje a los campeones de la primera Davis de España

A caballo entre la serie que protagonizan España y Dinamarca en la Davis, otra Davis copa los focos. La ganada en el año 2000, la que significó la piedra fundacional del palmarés de España en la Davis. Nunca antes una Ensaladera había aterrizado en las vitrinas nacionales. Alex Corretja, Juan Carlos Ferrero, Albert Costa y Joan Balcells escribieron su nombre con letras doradas en el libro tenístico de España en la Davis.

Maniataron a la Australia de Lleyton Hewitt, combinado que años atrás había dejado a la Armada a las puertas de la glorias en dos ocasiones. Tuvieron que pasar 33 años para que los dos sin sabores supieran a victoria. Su aterrizaje en lo desconocido derribó muros para el deporte español, que comenzó una etapa dominadora en el espectro deportivo.

Este sábado, tras los dos primeros partidos de la eliminatoria entre España y Dinamarca, una representación de aquel hito, con Joan Bacells y Alex Corretja a la cabeza, saltó a la pista central de Puente Romano. «Iba como número uno y me dijeron que el primer día no iba a jugar. Acepté porque el equipo estaba por encima de las individualidades. Como no existió envidia hubo triunfo», aseguró Corretja.