Puente Romano en pie: así sonó el himno de España antes del partido contra Dinamarca en la Davis

España y la Davis. El golpe de abanico predomina en Puente Romano. «¡Cómo pega!», le dice un aficionado a otro. La temperatura elevó sus cotas cuando el equipo español hizo acto de presencia en la pista central. Abanderados por David Ferrer, capitán del equipo español, la nómina de raquetas españolas acudió al centro de la pista, donde ya esperaban sus homónimos daneses para escuchar los acordes de los himnos nacionales.

Primero el nórdico, cantado por varios sectores de la grada. «¡Denmark!». Un martillo desde los asientos. Y después, el himno de España. Todos los tenistas españoles abrazados mientras las banderas españolas presidían en todos los rincones. Cuarta vez que Puente Romano se engalana para recibir a España dentro del marco de la Copa Davis. Las tres anteriores se saldaron con victoria.

La primera, en 1989, contra México. El equipo español estaba formado por Emilio Sánchez Vicario, Jorge Arrese, Javier Sánchez Vicario y Sergio Casal con Manuel Orantes como capitán. De aquella edición se recuerda que los organizadores decidieron introducir la muerte súbita en todos los sets menos en el último.

En 2018 fue Reino Unido quien se presentó y le salió cruz en Puente Romano. En ausencia de Nadal emergió Albert Ramos, ganador de dos de los tres puntos de la Armada. Cuatro años después, en 2022, la España rindió cuentas de Rumanía el día que Alcaraz debutó en la Davis. Un triunfo más trabajado de lo esperado tras la derrota en los dobles. El murciano llegó, vio y venció a Copil. Selló el segundo punto de España.

Este fin de semana se disputa la cuarta sinfonía. Cabe recordar, para más optimismo, que la Armada no ha perdido ninguna de las últimas 28 que ha disputado sobre tierra batida, superficie a la que volverán después de tres años. España no cede una eliminatoria sobre arcilla desde 1999, cuando la Brasil de Gustavo Kuerten se impuso. Desde entonces ninguna cruz.