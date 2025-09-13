Al menos 14 heridos, uno de ellos grave, tras una explosión en un bar de Vallecas

Al menos 14 personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras una explosión este sábado 13 de septiembre en el bar Mis Tesoros de la calle Manuel Maroto de Puente de Vallecas, que ha afectado también al edificio superior de viviendas. La deflagración se ha producido poco antes del mediodía.

Según ha informado este sábado Emergencias Madrid, hasta el lugar del suceso con la explosión en Vallecas se han trasladado 13 dotaciones de Samur-PC y 17 de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de unidades del Summa 112.

Los bomberos han empezado a trabajar en el desescombro del local después de la explosión y el control del edificio, que ha quedado dañado. La policía local ha acudido a la zona de la explosión para regular el tráfico, ya que la calle ha tenido que ser cortada.

Como medida preventiva, parte de los residentes del edificio y de portales colindantes han tenido que ser desalojados.

#Explosión en un bar c/Manuel Maroto #PuenteVallecas.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave. 17 dotaciones de @BomberosMad están trabajando en el desescombro.@policiademadrid regula el tráfico en la zona. pic.twitter.com/jFH7ECWCU3 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025

La Policía Municipal ha acudido al lugar para cortar la calle Manuel Maroto y desviar el tráfico, lo que ha provocado alteraciones en la circulación en varias vías cercanas. Agentes de la Policía Nacional también participan en el operativo para asegurar la zona y abrir una investigación sobre las causas de la explosión.

El estallido ha generado gran alarma en el barrio, donde numerosos vecinos relataron haber sentido un fuerte estruendo seguido de una columna de humo. «Ha temblado todo el portal, pensábamos que había sido una bomba», ha explicado un vecino de la zona. Otros testigos han asegurado que en el interior del bar había clientes en el momento de la explosión, lo que explica el elevado número de heridos.

Por el momento, se desconocen las causas exactas del incidente. Fuentes de emergencias señalan que se barajan varias hipótesis, entre ellas una posible fuga de gas, aunque será la investigación policial la que determine el origen de la deflagración.