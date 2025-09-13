Ya hay fecha para el cambio más drástico de tiempo: llegan lluvias y tormentas a partir de hoy

La AEMET lanza una importante alerta ante la llegada de lluvias y tormentas a partir de hoy, será mejor que nos empecemos a preparar para un importante cambio de tendencia. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a ver un giro radical que puede acabar marcando el fin de semana, no en todo el país, pero sí en algunas partes que se verán afectadas por lluvias intensas. Lo que nos espera quizás no sea lo que hubiéremos imaginado para estos días.

El mes de septiembre tiene sus más y sus menos, pero siempre está marcado por ese tiempo cambiante que nos puede tirar por tierra nuestros planes. Buscamos estos días en los que quizás deberemos empezar a pensar en un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. El fin de semana lo podemos empezar con el paraguas en mano, de tal forma que tocará estar preparados para lo peor en unas jornadas en las que quizás el tiempo libre lo tendremos que invertir de una forma radicalmente diferente a como nos imaginaríamos.

Llegan lluvias y tormentas a partir de hoy

A partir de hoy llegan lluvias abundantes y tormentas que pueden hacer historia, sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar. Este fin de semana llegamos casi a la mitad de un mes en el que ya miramos hacía un destacado cambio.

Es hora de ver qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo nos acabará dando más de una sorpresa. En especial, si tenemos en consideración que vamos a ver llegar una novedad destacada en estos días de temporada en los que parecía que el calor volvía con fuerza.

No sólo no podrás disfrutarlo quizás como deberías, sino que vas a tener que buscar un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas horas. Van a ser unas lluvias abundantes que, sin duda alguna, pueden acabar de darnos más de una sorpresa.

En especial por las alertas que obligarán a activar y que realmente pueden acabar siendo lo que nos afectará en unos días en los que el aumento de la inestabilidad será una realidad. La AEMET lanza una alerta a estas zonas afectadas.

Hay fecha para el cambio más drástico de tiempo

El cambio más drástico de tiempo que tenemos por delante en estos días puede llegar a sorprendernos. En especial cuando descubrimos lo que nos está esperando en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible, los expertos de la AEMET no dudan en activar estas alertas.

La previsión del tiempo de su página web no deja lugar a dudas: «Se prevé circulación atlántica en la Península, con inestabilidad y cielos nubosos en el nordeste y área mediterránea norte. Así, desde primeras horas se prevén chubascos y/o tormentas en el nordeste y litorales catalanes, localmente fuertes y/o persistentes en el Pirineo, Prepirineo, este de Cataluña e Ibérica oriental, con tendencia a disminuir de oeste a este. De forma más débil, pueden afectar a otras zonas del tercio nordeste y Baleares. No se descartan nubosidad y precipitaciones en el resto del extremo norte, más probables en el noroeste de Galicia y extremo oriental del Cantábrico. En el resto y Baleares predominarán nubes altas. En Canarias intervalos nubosos en los nortes, con posibilidad de precipitaciones débiles en las montañosas y poco nuboso en el resto. Probables bancos de niebla matinales en interiores de los tercios norte y este peninsulares y Baleares así como vespertinas en el Pirineo, interiores de Galicia y Melilla. Probables brumas en Alborán y, por la tarde, en litorales sudeste».

Siguiendo con la misma previsión: «Temperaturas máximas en aumento en Canarias, área mediterránea y norte de Galicia y Cantábrico, más acusado en interiores de Valencia, sin cambios o en ligero descenso en el resto. Mínimas en aumento en el centro y nordeste, en ligero descenso en el tercio noroeste excepto Galicia y sin grandes cambios en el resto. Las máximas superarán 35 grados en el Guadalquivir y las mínimas no bajarán de 20 en el área mediterránea y el Guadalquivir.

En Canarias soplará alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas. En la Península y Baleares soplarán vientos flojos en general, más intensos en litorales. Predominio de componentes este y sur rolando a este y norte en el área mediterránea oriental, levante tendiendo a variable en el Estrecho y Alborán, sur y oeste en Galicia y oeste en el resto. Probables intervalos de fuerte de tramontana en Ampurdán al final y de sudoeste en litorales norte de Galicia».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y/o tormentas localmente fuertes y/o persistentes en el Pirineo, Prepirineo, este de Cataluña e Ibérica oriental. Temperaturas máximas elevadas en Campiñas Sevillana y Gaditana».