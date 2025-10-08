Carlos Mazón en OKDIARIO, la segunda parte

OKDIARIO ofrece este jueves 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, la segunda parte de la entrevista de Eduardo Inda a Carlos Mazón. Es la primera entrevista que el presidente de la Generalitat concede en un año, a punto de llegar al aniversario de la dana. Ante Eduardo Inda, Mazón recuerda aquellas fatídicas horas del 29-O, la actitud de Sánchez, el Gobierno y el PSOE, empeñados, desde el primer minuto, en «fabricar el relato de Generalitat culpable y asesina». Señala también a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé: «No me llamó».

Carlos Mazón, en OKDIARIO, acusa a AEMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar, presidida por Miguel Polo, de no darles aquella tarde la información necesaria para haber avisado con antelación a la población afectada por el desbordamiento del barranco del Poyo, que provocó la inmensa mayoría de víctimas: «Sin información no se puede preavisar». Mazón denuncia la pasividad del ejecutivo en mandar ayuda a Valencia: «Me vi casi firmando un formulario para conseguirla». Y lamenta que Sánchez envíe con celeridad un buque de la Armada y un avión de la Fuerza Aérea para la flotilla y ayuda a Gaza mientras se la escatima a Valencia. Un año después, señala Mazón, decenas de miles de familias no han recibido aún del Gobierno ni siquiera las ayudas básicas de primera necesidad que Sánchez prometió en los días posteriores al desastre.

Inda aborda con el presidente valenciano la polémica comida con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro y de las insidias sobre su relación con ella. Mazón habla de «machismo, bulos y falsedades» y reconoce su «error político» de no haber combatido, durante este año, «la batalla del relato», pendiente, señala, «de abordar la ingente tarea de la reconstrucción». Mazón reivindica la tarea de la Generalitat en la limpieza de pueblos y vías de comunicación y en la concesión de ayudas, son carga fiscal, a los afectados y critica la actitud obstruccionista y pasiva de Sánchez y el Gobierno.

En la segunda parte de la entrevista, este jueves, etre otros asuntos polémicos, Carlos Mazón habla, a calzón quitado, de su situación dentro del PP. Eduardo Inda le pregunta si ha sentido el apoyo de Feijóo y si la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha intentado «hacerle la cama». Mazón responde con claridad. A la pregunta de si se prersentará a la reelección en 2027, Mazón contesta, enigmáticamente, con un «Dios dirá».