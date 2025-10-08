La ausencia de un diputado del PP salva la Ley de Movilidad, uno de los proyectos estrella de Sánchez

La ausencia de un diputado del Partido Popular, Guillermo Mariscal, hará posible la salida adelante de la Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno de Sánchez. La norma, cuya tramitación parlamentaria llevaba paralizada 19 meses, tenía como único escollo superar la negativa de Podemos. Ahora, saldrá adelante hagan lo que hagan los de la formación morada.

Fuentes del Grupo Popular han señalado que la falta de Mariscal en el Pleno de este miércoles se ha debido a motivos personales. Ello, a pesar de que el pasado martes había solicitado poder votar de manera telemática y permiso que, sin embargo, le ha sido denegado por no cumplir ninguno de los supuestos que contempla el actual Reglamento del Congreso de los Diputados.

La normativa, para la que el Gobierno sigue negociando in extremis el voto favorable de Podemos, resultaba imprescindible, a su juicio, para modernizar la movilidad en España y luchar contra el cambio climático. De su aprobación, además, acusan dependería la llegada a España de 10.000 millones de euros de los fondos de la Unión Europea.

Por su parte, los de Belarra, habían venido manifestado su negativa a apoyar la medida estrella de los de Sánchez debido a la ausencia de diálogo por parte del Gobierno respecto a esta legislación. En concreto, por la falta de comunicación con el titular de la cartera de Transportes, Óscar Puente.

Este miércoles en los pasillos del Congreso previo a la sesión de control al Gobierno, la propia secretaria general de los morados ha insistido en su descontento con la norma argumentando que no cumple con las expectativas de su grupo. Una de las condiciones para conseguir el apoyo de sus cuatro diputados, no obstante, eran la detención de los proyectos como la ampliación del aeropuerto de El Prat y la del Puerto de Valencia.