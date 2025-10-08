Podemos apoyará el embargo de armas a Israel. Así lo han confirmado fuentes de la formación que lidera Ione Belarra en el Congreso y gesto con el que zanjan la que venía a ser una nueva fractura entre el Gobierno y sus antiguos socios de coalición. Según los de Belarra dirán sí al decreto-ley de los Sánchez a pesar de que las medidas tomadas por el Ejecutivo les parecen «completamente insuficientes».

«Podemos va a seguir exigiendo un embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones con Israel. Este genocidio lo va a parar la gente decente. Viva Palestina Libre», ha señalado la propia secretaria general de Podemos en un vídeo compartido minutos más tarde a través de sus redes sociales.

En los pasillos del Congreso, previo a la sesión de control al Gobierno desarrollada de miércoles, la propia Belarra se negaba a desvelar cuál sería el sentido del voto de su partido. No obstante, apremiaba al Gobierno a retirar su decreto alegando que se tratara de un «embargo fake» que, a su juicio, no era real.

Finalmente, horas antes de que se produzca la votación en el Congreso, la dirección morada ha decidido que los cuatro diputados voten a favor de la medida para facilitar así que salga adelante la iniciativa de los de Sánchez con los votos del bloque de investidura, incluido Junts.

Lo cierto es que hasta este momento Podemos había mantenido la incógnita sobre el sentido de su voto. Si bien se abstendrían, con lo que habría facilitado la salida adelante de la medida del Gobierno y avalaban así en parte el decreto; o bien, votarían en contra al mostrarse críticos con la medida. Según han venido manteniendo, el embargo debería haberse producido antes de lo que ellos consideran un «genocidio» de Israel contra pueblo palestino.

La votación, por su parte, que tendría que haberse producido este martes, fue pospuesta al día posterior en respuesta a la petición de los grupos de la oposición por la coincidencia del día con el aniversario de los atentados del grupo terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Excepciones al embargo a Israel

Cabe señalar que el Gobierno, tal y como informó el pasado septiembre OKDIARIO, reconocía sin ambages que habría excepciones al embargo de armas a Israel. Un veto a la contratación que, según manifestó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, permitiría contratar con compañías del Estado hebreo si así lo llegaba a exigir bien la «seguridad nacional», bien la «política exterior».

El ministro, sin embargo, no llegó a concretar de qué forma podría articularse definitivamente esa salvedad. Según el escrito del decreto se trataría en todo caso de «circunstancias excepcionales» en las que el Gobierno podría autorizar una serie de operaciones siempre que estas fuesen para responder al «interés general».

La voluntad del Gobierno, en todo caso, es que haya una «desconexión total» que van en línea con lo expresado en su documento. Es decir, cuatro medidas esenciales para los de Sánchez que contemplan la consolidación no sólo del embargo de armas; también la denegación para los combustibles con posible uso militar en Israel, la prohibición de comercializar con productos originarios de «asentamientos ocupados» así como su propia publicidad.