Feijóo lleva a Sánchez a la Comisión de Investigación del Senado «con obligación de decir la verdad»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha castigado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al hilo del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que se pone el foco sobre la Caja B del PSOE. El líder popular ha anunciado que Sánchez será citado en la Comisión de Investigación del Senado, donde, «aunque le resultará muy difícil», tendrá «obligación de decir la verdad».

Ante el anuncio del líder de la oposición, Pedro Sánchez ha respondido a carcajada limpia, con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, como cómplice. Tras finalizar la intervención de Feijóo, el jefe del Ejecutivo no ha dudado en burlarse de su rival político tras el llamamiento a una comisión que investiga la corrupción del PSOE. «Ánimo, Alberto», ha espetado Sánchez.

Feijóo, ante la presencia de Sánchez en la sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, ha recordado este miércoles que el líder del Ejecutivo central decía que su hermano y su mujer «son inocentes», con «ocho delitos investigados». También ha subrayado que el presidente del Gobierno hablaba de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, sus dos ex secretarios de Organización en el PSOE, como «un buen socialista»

Asimismo, ha incidido en que Sánchez pedía «abolir la prostitución». «Usted, que ha vivido de ella», ha añadido. «Y su Gobierno que ha pagado con dinero público el consumo de prostitución».

«El PSOE no se ha financiado ilegalmente, el informe de la UCO acredita su jerga. Soles, lechugas, folios y chistorras. Es muy elocuente. En el año 2020, 295 cuentas bancarias al nombre del PSOE sin incluir en su contabilidad. Y todo, acaba de decir usted, es una inventada», ha continuado Feijóo en el hemiciclo.

Feijóo ha criticado que el problema de Sánchez «no es que esté rodeado de corrupción». «El problema es que es imposible haber delinquido sin usted», ha comentado. «Por eso, el reproche moral lo merece usted, pero hasta aquí ha llegado. Después de lo que acaba de contestar hoy, se acabó la huida. Esta mañana será usted citado en la Comisión de Investigación del Senado y usted estará en el mes de octubre en la Comisión del Senado», asevera.

«Y le digo dos cosas, le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad, está obligado, y segundo, usted es el máximo responsable de todo, usted está tan pringado como ellos», ha completado el líder del PP.

Pedro Sánchez tendrá que comparecer en la Comisión de Investigación del Senado después de que declaren en el Tribunal Supremo tanto José Luis Ábalos como el asesor del ex ministro de Transportes, Koldo García Izaguirre. Ambos son, junto a Santos Cerdán, los principales implicados en el denominado en primera instancia caso Koldo, y que ahora se conoce también como caso o trama del PSOE. Fuentes del PP también recuerdan que la comparecencia de Sánchez se dará antes de que sea juzgado, en noviembre, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.