Dos hermanos reparten 25 millones en Santa Fe (Granada) con el 90.963: «Había gente muy necesitada»

La administración número 1 de Santa Fe (Granada) ha repartido 25 millones de euros al vender en ventanilla y en un supermercado de Alomartes un total de 50 series del 90.693, que ha resultado agraciado con el tercer premio de la Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie. El número ha sido cantado a las 11:12 horas en la quinta tabla.

Desde la administración ubicada en la calle Isabel la Católica de Santa Fe, los hermanos Hidalgo Gálvez, Irene y José Luis, han expresado la «emoción» con la que han recibido la noticia, que rápidamente han trasladado a los vecinos del municipio, que llevan años comprando sus boletos en este negocio al que rápidamente se han acercado los primeros curiosos.

Pese a tener sólo cinco años de vida, esta administración reparte suerte por Navidad por segundo año consecutivo, ya que el en 2024 vendieron parte del segundo y del tercer premio, con un total de 1.125.000 euros.

José Luis ha confesado en declaraciones a Europa Press que están «contentos» y «nerviosos». Desde Alomartes les han avisado de que los últimos décimos se vendieron a última hora de este domingo en una panadería del pueblo, de apenas 2.200 habitantes, y que algunos habían recaído en unos «señores muy necesitados». «Repartir tanto dinero es el mejor premio», ha reconocido José Luis. Ni él ni su hermana llevaban ninguno de los décimos premiados.

Premios en todas las provincias

El número 90.693 ha repartido felicidad en distintos puntos de las ocho provincias andaluzas, dejando 30.350.000 euros en premios.

En Granada capital se han vendido siete décimos en el famoso kiosco El Chalo de plaza Nueva –conocido por haber repartido premios en ediciones anteriores–, dejando un total, en este caso, de 350.000 euros. En la provincia de Granada también se ha vendido ha vendido este décimo en cada una de las administraciones de Albolote, Calahonda e Iznalloz.

En la provincia de Cádiz, Chiclana ha vendido 23 décimos de este 90.693: dos series en la administración número 2 de la calle Botica, dos décimos en el despacho receptor de la avenida Diputación y otro décimo en el centro comercial Eroski, repartiendo así 1,15 millones de euros. También ha habido suerte en Jerez (la administración de la calle Enrique Domínguez ha vendido una serie completa), Zahara de los Atunes (dos décimos en el despacho receptor de Paseo del Pradillo) y Algeciras (en Ruiz Zorrilla).

En la provincia de Huelva se han vendido 11 décimos (150.000 euros en premios) en la administración de la avenida Martín Alonso Pinzón de la capital y otros dos en La Antilla, en la administración de la avenida Castilla.

En la provincia de Córdoba se han vendido 10 décimos en Montilla (en la calle Corredera) y tres más en la capital (dos en la avenida Medina Azahara y uno en la avenida de La Viñuela).

En Málaga también han sido varias las localidades que han puesto a la venta este afortunado número: en el aeropuerto se han vendido cinco, otro en la capital (calle Catapilco), cuatro en Torre del Mar (calle Angustias), uno en Estepona (centro comercial Punta la Plata) y otro en Torrox (en la carretera Almería-Morche).

El tercer premio también se ha paseado por la provincia de Almería, donde se han retirado cuatro números en Vista de los Ángeles, en la administración del paseo del Mediterráneo, y otro más en Las Norias, en la carretera de la Mojonera.

Además, en Jaén se ha vendido una serie en la administración número 6 de la calle Viriato.

Por último, en la provincia de Sevilla, se han vendido dos décimos en Morón de la Frontera, uno en la avenida de la Asunción y otro en la administración de Ciudad de Montilla.

La Lotería de Navidad de este 2025 reparte este lunes 2.772 millones de euros en 30.301.920 premios, que comenzarán a abonarse desde esta misma tarde – cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos– y hasta el 23 de marzo de 2026.

Los premios inferiores a 2.000 euros por décimo o resguardo pueden cobrarse exclusivamente en cualquiera de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías desde la tarde de este lunes, ya sea en efectivo o a través de Bizum. Los premios de 2.000 euros o más deberán cobrarse en las entidades financieras autorizadas, BBVA y Caixabank.