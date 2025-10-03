La UCO descubre pagos en billetes del PSOE a Ábalos «sin respaldo documental»

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil ha descubierto que el PSOE pagó al ministro de Transportes José Luis Ábalos con dinero en efectivo indicando que eran liquidaciones por gastos, pero algunos de esos pagos no aparecen en la documentación documentación aportada por el partido.

Así consta en un nuevo informe remitido por los investigadores al Tribunal Supremo, en el marco del caso Koldo, que destapa que tanto Ábalos como su ex asesor ministerial Koldo García cobraron del PSOE sobres de dinero en efectivo. También se desprende de él que Ábalos mantenía a cinco mujeres de su entorno con una «fuente de ingresos paralela.

La UCO ha comparado las cantidades que el PSOE comunicó que había dado en efectivo a Ábalos con imágenes y conversaciones que figuran en la causa, como las intercambiadas entre Koldo García y su entonces pareja, Patricia Uriz, investigada en la Audiencia Nacional, en una de las cuales ésta dijo: «Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa».

Los investigadores señalan que hay «determinados pagos» que coinciden con la información declarada por el partido de Pedro Sánchez, pero que «dentro de las evidencias examinadas afloran otros pagos en efectivo que habrían sido realizados por el PSOE, sin que conste respaldo documental ni información alguna sobre este particular».

Los agentes exponen que esa «falta de concordancia» es especialmente «relevante en la medida que apunta una fuente de ingresos no declarados y que no se trataría de un hecho aislado».

Uno de los ejemplos que señala la UCO es un sobre dirigido a Ábalos recogido por Koldo García en junio de 2019, que según lo comunicado por el PSOE debería contener 321,29 euros en efectivo, procedentes de la caja, pero que según la cifra manuscrita en la imagen del sobre, con membrete del PSOE, contendría 826,73 euros. Una diferencia de 505,44 euros.