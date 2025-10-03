La mujer de Koldo: «Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa»

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado en un informe enviado al Tribunal Supremo que el PSOE pagó con dinero en efectivo en sobres al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, sin que algunos de esos pagos se reflejen en el registro de liquidaciones por gastos aportado por el partido. Los investigadores recogen, en concreto, una conversación entre Koldo García -ex asesor de Ábalos- y su entonces mujer Patricia Uriz, en la que ésta le comenta: «Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa».

En otra ocasión, según se recoge en el informe, Patricia informó a Koldo el 26 de junio de 2019: «Cariño, me llamó ayer Celia que podía ir a buscar tu dinero y según me dijo el de Jose. He mandado un motorista». Se trata, recoge la UCO, de Celia Rodríguez Alonso, trabajadora de la secretaría de Organización del PSOE.

En el informe, la UCO indica que «de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo». En concreto, alude a «un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe de 19.638,97» euros.

Los investigadores explican que, de las conversaciones entre el ex asesor ministerial Koldo García y su entonces mujer Patricia Uriz, se «ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE -en la calle Ferraz».

En otra de las conversaciones recogidas por la UCO se constata cómo Uriz le dice a Koldo: «Ya tengo el sobre de Ferraz». «El sobre de Víctor, a mi mesa, y el de Ferraz, a la mesa del ministro», responde él. En el informe se documentan fotografías de esos sobres con el logo del PSOE.

95.000 euros sin justificación

Por otro lado, la UCO también ha detectado más de 95.000 euros desembolsados por Ábalos sin justificación bancaria, entre los que destaca 20.799,40 euros de gastos «personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada».

«Los desembolsos detectados en las evidencias, sin descartar la existencia de otros muchos sobre los que no se hubieran comunicado por los medios intervenidos, y que Ábalos no habría compensado por vía bancaria, ascenderían a un total de, al menos 95.437,33 euros», se recoge.

De ese total, la Guardia Civil detalla que 6.887,94 euros habrían ido a «Jéssica»; otros 2.953 euros a «Andrea»; 602,15 euros a «Tatiana»; y 3.337,25 euros a «Rosa».

Además, la UCO destaca que el ex asesor ministerial Koldo García y su entonces mujer, Patricia Uriz, hablaban en sus conversaciones de WhatsApp de «la existencia de una contabilidad ‘A’ y ‘B’ vinculada a los gastos de Ábalos».

«Esta diferenciación implicaría que ciertos desembolsos quedarían pendientes de una reposición posterior, ya fuera como parte de una liquidación formal de gastos o por una previsión de devolución por parte de Ábalos», precisa la investigación.

Según la Guardia Civil, los mensajes entre Koldo y su ex mujer «evidencian, por un lado, que el dinero al que se hace referencia sería propiedad de Ábalos y, por otro, que el matrimonio resultaba ser el custodio y gestor de ese dinero».