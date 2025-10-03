Ábalos mantenía a cinco mujeres de su entorno con una «fuente de ingresos paralela», según la UCO

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al Tribunal Supremo indica que el ex secretario de Organización del PSOE y ex ministro de Transportes José Luis Ábalos mantenía a cinco mujeres de su entorno y a un hijo.

«A partir del análisis conjunto de las evidencias digitales y los movimientos bancarios disponibles, se desprende que Ábalos asumió, a través de Koldo, desembolsos en beneficio de su entorno próximo, a saber: Carlos, Jéssica, Andrea, Tatiana, Carolina y Rosa Elda Mercado Yorruri».

Carlos y Tatiana son hijos de Ábalos, Carolina es su ex esposa, Jésica y Andrea fueron sus novias, y Rosa Elda Mercado figura como cuidadora de otra hija del ex ministro.

En un pasaje del informe, de 289 públicas y al que ha tenido acceso OKDIARIO, la UCO hace referencia a «los indicios que apuntan a la existencia de una fuente de ingresos paralela de Ábalos, utilizada para atender diversos gastos vinculados a su entorno personal más cercano».

En este contexto, el Instituto Armado ha detectado más de 95.000 euros desembolsados por el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos sin justificación bancaria, entre los que destacan 20.799,40 euros de «gastos personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada».

«Los desembolsos detectados en las evidencias, sin descartar la existencia de otros muchos sobre los que no se hubieran comunicado por los medios intervenidos, y que Ábalos no habría compensado por vía bancaria, ascenderían a un total de, al menos, 95.437,33 euros», señalan los investigadores.

De esa cifra, la UCO precisa que 6.887,94 euros habrían ido a «Jéssica»; otros 2.953 euros a «Andrea»; 602,15 euros a «Tatiana»; y 3.337,25 euros a «Rosa».

En el caso concreto de Jésica Rodríguez García, a la que los encausados llamaban «España» en sus conversaciones en clave, la Guardia Civil reproduce que el día 4 de junio de 2020 Ábalos remitió un documento a Ábalos con los datos de la matrícula universitaria de su ex novia, entonces estudiante de Odontología en la Universidad Complutense. Al día siguiente, Koldo le respondió indicando: «España hecho».

A continuación, adjuntó una imagen del justificante del pago por importe de 1.059,63 euros, con el sello «cobrado» de la entidad Bankia, fechado ese mismo día. En este punto, los investigadores sostienen que «dado que no consta operación por ese importe -1.059,63 euros- en sus cuentas bancarias, se interpreta que el desembolso fue realizado en efectivo».

Unos pendientes de 1.084 €

También se han localizado, dice la UCO, indicios de la adquisición de distintos regalos para Jésica, la joven enchufada por Ábalos en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, donde cobraba sin ir a trabajar.

En particular, recoge el Instituto Armado, resulta «ilustrativa la conversación mantenida el 8 de junio de 2019. Ese día, Koldo informó a Jésica de que «Ya está pedido», a lo que esta respondió: «Q le pasa hoy a José q estes tan generoso». «Q quiere», dejando entrever que Ábalos sería el verdadero ordenante. Tras ello, Koldo respondió: «Que dices si parece un pill but», y Jésica concluyó: «Q me quiere comprar cositas».

Después de producirse la conversación anterior, Koldo remitió a su ex mujer Patricia un enlace de internet de una joyería y le indicó: «Pídeme estos pendientes, por favor, y págalos», «gracias, «te digo en cuanto me digan», «oro rosa». Frente a esta petición, Patricia le señaló a su entonces marido: «Cariño, solo por comentar, ¿sabes que valen 1.084 €?». A pesar del elevado importe, se produce un cruce de mensajes entre ambos del que se desprende que la compra fue realizada, añade la UCO.

El informe del Instituto Armado también revela que el ex secretario de Organización y su entonces asesor, Koldo García, cobraron sobres del PSOE con dinero en efectivo entregados en Ferraz.

Bajo el apartado «Fondos en efectivo procedentes del PSOE», los agentes de la Benemérita señalan que «de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo». Aquí figura un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe total de 19.638,97 euros, y un cuadro detallando las fechas en las que se liquidaron esos gastos.