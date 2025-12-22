¿Dónde ha caído el cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025?

La Lotería de Navidad ya ha anunciado el primer cuarto premio. El 78.477 repartirá 20.000 euros por cada décimo a todos los ganadores y la cantidad al ser inferior a los 40.000 euros no hay retención de Hacienda. Este premio, a diferencia del segundo que ha tocado solo en Madrid, se ha repartido en varios puntos de España.

¿Dónde ha tocado el cuarto premio de la Lotería de Navidad?

El 78.477 correspondiente al cuarto premio de la Lotería de Navidad ha sido vendido en hasta nueve provincias diferentes. Madrid ha sido la más afortunada: en la Administración 18 en la calle Madrid, 74, en Getafe; en la Administración 1 en la calle Del Rey, 22, en San Lorenzo del Escorial; en la Administración 2 en la calle Soportales Zaburdon, 181, también en San Lorenzo del Escorial; en la Administración 125 en la calle Narváez, 13, en la capital.

Además de Madrid, el cuarto premio ha acabado en Cazorla, Badalona, Burgos, Girona (Olot), Segovia, Toledo, Valencia (Mislata y Alaquás) y Vizcaya (Leioa).

Los premios de la Lotería de Navidad