¿Dónde ha tocado el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025?

Ya hay segundo premio de la Lotería de Navidad. El 70.048 repartirá 125.000 euros por décimo a los ganadores, que se llevarán limpios 108.000 euros tras la correspondiente retención de Hacienda. Este premio ha tocado principalmente en Madrid. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las zonas de España en las que ha tocado el segundo premio de la Lotería de la Navidad.

A las 09.20 horas de este lunes 22 de diciembre se ha cantado el segundo premio de la Lotería de Navidad. Los niños Ángel Abaga Elebiyo y Samanta Fuster Jordao han cantado número y premio, y Raimundo Alogo Ondo Esono y Manuel Djunior Sañaba Mangue han extraído las bolas. El número premiado es el 70.048, que repartirá 1.250.000 euros y 125.000 euros por décimo. Como suele ser habitual con los premios superiores a 40.000 euros, a este premio se le aplicará una retención sobre la cantidad excedida y se quedará en 108.000 euros.

¿Dónde ha tocado el segundo premio de la Lotería de Navidad?

El 70.048 correspondiente al segundo premio de la Lotería de Navidad ha sido vendido íntegramente en la Administración 16 de la calle Barquillo, 10, en Madrid. Tratándose de una de las calles céntricas de la capital, todo hace indicar que este número haya sido distribuido por todos los puntos del territorio español.

Los premios de la Lotería de Navidad