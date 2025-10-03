El PP no se traga la cortina de humo del PSOE con el aborto: «Que se olvide de reformar la Constitución»

El Partido Popular (PP) ha respondido a Pedro Sánchez y confirma que no dará su apoyo al presidente del Gobierno para reformar la Constitución española e incluir el derecho al aborto. «Ya está permitida y regulada en España», afirman fuentes populares sobre la opción de abortar, que destacan que además, este derecho se encuentra «avalado por una sentencia firme del Tribunal Constitucional».

«No dejaremos que la izquierda reabra debates ideológicos para tapar su falta de gestión y la corrupción de sus gobernantes. Y menos cuando en su escalada de irresponsabilidad ha desprotegido a las mujeres más vulnerables, a las que sufren la lacra de la violencia machista», han añadido las mismas fuentes del PP este viernes.

Asimismo, desde el PP dejan claro que «para reformar la Constitución» el apoyo de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo «es imprescindible». «Que Pedro Sánchez se olvide de contar con nosotros para reformar un texto que está incumpliendo, entre otras cosas, al no presentar los Presupuestos generales del Estado por tercer año consecutivo», subrayan.

«Acabado el señuelo de la flotilla busca otro tema con el que distraer la atención de las 33 cuentas corrientes de su Director General de Carreteras, de los cinco delitos por los que podría ser juzgada su mujer, del procesamiento de su hermano y de su Fiscal General del Estado, del encarcelamiento de su número dos en el PSOE, de la imputación en el Tribunal Supremo de su predecesor y ministro de Transportes y del manoseo constante que, desde que es representante público, ha ejercido sobre la causa feminista», han añadido, en dirección a los casos de corrupción que salpican al PSOE y al entorno familiar de Sánchez.

El aborto en la Constitución

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere blindar el derecho al aborto en la Constitución y para ello tiene previsto impulsar un procedimiento de reforma ordinario de la Carta Magna, para lo cual se requiere una mayoría cualificada para que sea aprobada.

Si se diera el caso de la aprobación, España se convertiría en el segundo país del mundo en reconocer el derecho al aborto en su Carta Magna, después de que Francia lo hiciera en 2024. Además, el Ejecutivo quiere «impedir» que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo reciban «información falsa o sin evidencia científica», para lo que tiene previsto modificar el Real Decreto 825/2010.

Esta medida requerirá una mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso de los Diputados para su aprobación. El Ejecutivo considera que esta medida es necesaria para evitar que partidos como el PP y Vox puedan «poner en riesgo el derecho al aborto».