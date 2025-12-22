CEAJE entrega los galardones más importantes de la juventud empresaria

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) ha celebrado este jueves la XXII edición del Premio Nacional Joven Empresario, un reconocimiento que pone en valor el talento, la innovación y la capacidad de crecimiento de los proyectos liderados por jóvenes empresarios en España y en el ámbito iberoamericano.

Estos galardones, considerados la referencia de la juventud empresaria, reconocen cada año a compañías que destacan por su impacto en un entorno cada vez más exigente. El Premio Nacional Joven Empresario 2025 se ha otorgado a Singularu, convirtiendo esta edición en histórica al ser la primera vez que una mujer recibe el máximo galardón que concede CEAJE.

La compañía ha sido reconocida por su modelo de negocio innovador, su crecimiento sostenido y su capacidad para democratizar el acceso a la joyería a través del canal digital, consolidándose como un referente en su sector y generando empleo de calidad.

Junto al Premio Nacional, el jurado ha distinguido a otros proyectos empresariales destacados en diferentes ámbitos estratégicos para la economía española:

● Premio a la Innovación – Desconecta@, liderada por Marc Masip, por su apuesta por la tecnología y la innovación aplicada a nuevos modelos de negocio.

● Premio a la Sostenibilidad – Biorest System, impulsada por Pelayo Blanco, por su compromiso con el desarrollo sostenible y la eficiencia medioambiental.

● Premio a la Igualdad y Compromiso Social – Flabelus, fundada por Beatriz de los Mozos, por integrar valores sociales y de igualdad en el crecimiento empresarial.

● Premio al Relevo Generacional – Pastelerías Mallorca, con Borja Sánchez Cabezudo, por consolidar un modelo de continuidad empresarial con visión de futuro.

● Premio Empresario Autónomo – Álex Cordobés, por su trayectoria como profesional independiente y su contribución al tejido productivo.

● Premio Futuro – Grupo Barber, liderado por la conocida influencer Carla

● Premio Joven Empresario Iberoamericano, que reconoce el emprendimiento joven más allá de nuestras fronteras y refuerza la dimensión internacional del galardón. Ha recaído sobre Elena Martínez con su empresa SOS Biotech.