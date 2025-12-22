Agora Portals se vuelca en su campaña solidaria de Navidad junto a Rotary Club Palma Almudaina

Rafael Barea, director de Agora Portals International School, entregó el pasado 19 de diciembre a Joan Martorell, presidente de Mallorca Sense Fam, los alimentos no perecederos y productos de higiene donados por las familias y el personal del centro educativo.

Mallorca Sense Fam atiende diariamente a más de 9.500 familias en la isla, lo que representa a cerca de 23.000 personas que no tienen garantizado el acceso a alimentos básicos en Mallorca. Gracias a la colaboración de centros educativos, entidades sociales y voluntarios, estas familias pueden recibir ayuda y apoyo para cubrir sus necesidades más urgentes.

La transmisión de valores es uno de los pilares fundamentales de Agora Portals International School, con el objetivo de formar no sólo alumnos académicamente preparados, sino también personas comprometidas, solidarias y responsables, informa el centro en un comunicado.

Por este motivo, el colegio ha impulsado nuevamente entre alumnado, profesorado y familias dos campañas solidarias, centradas en la recogida de alimentos no perecederos y juguetes de segunda mano, destinados a apoyar a las familias más vulnerables de la isla.

Estas iniciativas cuentan con el respaldo del Rotary Club Palma Almudaina, especialmente en un contexto donde el número de familias que carecen de productos de primera necesidad continúa aumentando.

Rafael Barea afirmó que «en Mallorca existen muchas familias que no tienen nada para comer y que necesitan de nuestra ayuda para poder salir adelante. Como comunidad educativa, tenemos la responsabilidad de contribuir y concienciar a nuestros alumnos sobre esta realidad».

Aunque toda la comunidad educativa de Agora Portals ha participado activamente en la campaña, cabe destacar el papel de los alumnos de Bachillerato del programa IB, a través de la asignatura CAS (Creatividad, Actividad y Servicio), quienes han sido los encargados de dinamizar diariamente la recogida, organizar los puntos de entrega y fomentar la participación entre compañeros y familias.

Desde el colegio se recuerda a todas las familias que la campaña de recogida de juguetes permanecerá activa hasta el próximo 13 de enero.