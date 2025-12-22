En las calles de Valencia, Alicante, Castellón y otras localidades de la región muchos vecinos celebran este lunes 22 de diciembre con champán algún premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Cada año este sorteo reparte muchos millones y, aunque este año en primer y segundo premio han pasado de largo, varios cuartos, quintos y el tercero han salpicado a la Comunidad Valenciana.

Alaquàs, Manises, València, Mislata, Torrevieja, Gandia, Benidorm, Orihuela o Alicante figuran entre las localidades que celebraron premios en un sorteo muy repartido, con presencia desigual pero constante en la región. Estas son todas las localidades valencianas donde han tocado los principales premios de la Lotería de Navidad 2025.

Qué premios han tocado en Valencia

A continuación, te contamos todos los detalles sobre los premios de la Lotería de Navidad que se han repartido en distintas provincias y localidades valencianas:

Tercer Premio: 90693 : Alicante, Alzira, Manises y Gandía

: Alicante, Alzira, Manises y Gandía Primer Cuarto Premio: 78.447 : Valencia, Alaquàs y Mislata.

: Valencia, Alaquàs y Mislata. Segundo Cuarto Premio: 25.508: Manises, Benidorm, Pedreguer y Moraira.

Manises, Benidorm, Pedreguer y Moraira. Primer Quinto Premio: 23.112 : Alfara del Patriarca, Manises y Alaquàs.

: Alfara del Patriarca, Manises y Alaquàs. Segundo Quinto Premio: 60649 : Torrevieja.

: Torrevieja. Tercer Quinto Premio: 77.715 : Manises, Elda, Orhuela, Benidorm y Alaquàs.

: Manises, Elda, Orhuela, Benidorm y Alaquàs. Quinto Quinto Premio: 61366: Gandía.

Estos premios incluyen tanto los grandes premios como los cuartos, quintos y pedreas. La mañana del 22 de diciembre es muy especial en pueblos y ciudades, desde pequeñas localidades hasta capitales como Valencia, Alicante o Castellón.