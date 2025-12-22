El 78.477 deja 24 millones en Cazorla (Jaén): muchos de los 1.200 décimos premiados, vendidos a turistas

El número 78.477, uno de los dos cuartos premios de la Lotería de Navidad (200.000 euros a la serie), ha repartido nada más y nada menos que 24 millones de euros en Cazorla (Jaén). Muchos de los 1.200 décimos premiados, explica la lotera, han acabado en manos de turistas. El número ha sido cantado a las 9:52 horas en la segunda tabla.

María José Yuste, la responsable de la administración número 1, situada en la calle Doctor Muñoz, ha explicado que muchos de estos décimos se han ido fuera de Cazorla por ser un municipio «muy turístico»: «Ha estado muy repartido (entre vecinos y visitantes). Hemos vendido muchos décimos a turistas, pero no sabemos dónde se habrán ido».

Yuste ha vendido 120 billetes del 78.477, lo que equivale a 1.200 décimos, premiado cada uno de ellos con 20.000 euros.

La lotera ha indicado que es la primera vez que dan un premio del sorteo extraordinario de Navidad. «Hemos dado muchos premios, pero de Navidad es el primero», ha apuntado en declaraciones a Europa Press. Yuste pertenece a la tercera generación al frente de esta administración de Lotería, que abrió sus puertas en 1957.

Además de en Cazorla, los billetes de este número ha sido vendido en la Comunidad de Madrid (capital, Getafe y San Lorenzo del Escorial) y en la Comunidad Valenciana (capital, Alaquàs y Mislata), así como en Badalona (Barcelona), Burgos, Olot (Gerona), Segovia, Toledo, Valencia y Leioa (Vizcaya).

Además, el segundo cuarto premio, el número 25.508, ha dejado en Jaén capital 200.000 euros repartidos «entre muchas familias». «Siento muchísima felicidad y alegría de haber repartido este premio entre tantas familias del barrio», ha señalado la responsable del local, Emma Navas, a Europa Press.

La lotera ha vendido una serie completa del 25.508 en la administración número 15 de la calle Doctor Eduardo García Triviño. Los diez décimos se han comprado en ventanilla. «La verdad es que siempre da muchísima alegría», ha recalcado Emma, que ya sabe lo que es repartir felicidad: en 2023 vendió el Gordo (en aquel año fue el 88.088) en su administración.

Además de la lluvia de millones en Cazorla, el tercer premio, el 90.963, ha dejado 25 millones de euros en Santa Fe (Granada).

La Lotería de Navidad de este 2025 reparte este lunes 2.772 millones de euros en 30.301.920 premios, que comenzarán a abonarse desde esta misma tarde – cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos– y hasta el 23 de marzo de 2026.

Los premios inferiores a 2.000 euros por décimo o resguardo pueden cobrarse exclusivamente en cualquiera de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías desde la tarde de este lunes, ya sea en efectivo o a través de Bizum. Los premios de 2.000 euros o más deberán cobrarse en las entidades financieras autorizadas, BBVA y Caixabank.