La selección alemana se lo deja claro a Ter Stegen: se tiene que ir del Barcelona si quiere jugar el Mundial

Alemania se lo deja muy claro a Marc André ter Stegen. O juega con el Barcelona o se tiene que ir de allí (y jugar en otro lado) para estar en el Mundial. Rudi Völler, director de la selección alemana, ha sido contundente sobre Ter Stegen, a priori el portero titular para el Mundial 2026, pero con su suplencia en Barcelona ya no.

«Ter Stegen tiene que jugar en Barcelona o en otro sitio para jugar en el Mundial», dijo Rudi Völler, leyenda del fútbol alemán: como futbolista ganó el Mundial 1990 y como entrenador llegó a Alemania a la final también del Mundial 2002, perdida ante Brsail.

Para Völler, actual director de la selección (que no es lo mismo que entrenador), Ter Stegen tiene que jugar, sea en Barcelona o en otro equipo, en lo que queda de temporada, porque sino no será tenido en cuenta en la lista de convocados para el Mundial.

«Independientemente de si su futuro está en Barcelona o en otro sitio, al final tiene que jugar. Y todos nos alegraremos por él si, después de muchos años como guardameta de talla mundial detrás de Manuel Neuer, tiene la oportunidad de ocupar la portería en un Mundial», declaró Völler.

Y es que ahí está la clave. A pesar de que Ter Stegen lleva varios años al gran nivel, en Alemania nunca ha sido titular porque estaba Manuel Neuer. Ahora, el portero del Bayern ya no va a la selección de Alemania, por lo que el puesto era para el portero del Barcelona. Sin embargo, Ter Stegen no juega con el club culé (Flick, también alemán, apuesta por Joan García).

El mensaje es claro. Y se entiende perfectamente. Aunque Völler pone la opción de que «tiene que jugar en el Barcelona», sabe perfectamente que no lo hará, porque Hansi Flick apuesta por Joan García. Por lo cual, la única opción real para que Ter Stegen juegue el Mundial con Alemania es irse del Barça.

Así, esto abre más la opción a que Ter Stegen, que sigue siendo el primer capitán del Barcelona, se vaya de la entidad culé para poder estar en el Mundial y disputarlo como titular. Hasta ahora, el guardameta sólo ha jugado un partido, aunque también se ha perdido mucha parte del curso por lesión, el duelo ante el Guadalajara en Copa del Rey.