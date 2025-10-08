Montero chantajea al PP con los enfermos de ELA: «Tendrán dinero si hay Presupuestos»

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vinculado las ayudas a los enfermos de ELA a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Así se lo ha manifestado a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, a la que ha reprendido este miércoles con un «a ver qué votan» cuando «dentro de unos días» el Gobierno traiga a la Cámarasesionse Baja unas nuevas cuentas públicas para su aprobación.

«Su Gobierno va a caer. El problema es que los pacientes de ELA no tienen tiempo», de este modo ha reprochado la diputada del PP a la ministra socialista del Gobierno su falta de compromiso para con los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica. Una enfermedad mortal que, según ha recordado, en lo que va de año 2025 ha provocado el fallecimiento de cerca de mil personas que no han recibido una ayuda económica por parte del Estado.

«El señor Sánchez decía que la flotilla le quitaba el sueño, y yo les quiero preguntar si esta imagen también les quita el sueño», ha señalado Muñoz mostrando ante la tribuna una fotografía del jefe del Ejecutivo durante un encuentro mantenido en Moncloa con enfermos, familias y asociaciones de ELA. «Les prometió que llegaría la financiación, y les mintió, les engañó, les usó para intentar limpiar su imagen de corrupción y de incompetencia», ha expresado.

«¿A qué se dedica su Gobierno?», ha preguntado acto seguido la diputada popular en alusión a que, si bien con unos presupuestos prorrogados desde el año 2023, la propia vicepresidenta ha sido capaz de mover «miles y miles de millones de euros y no ha encontrado 230 millones para la ELA».

En un duro envite, la ministra Montero le ha reprendido con que desde la oposición «utilicen a los enfermos de ELA» para su beneficio político. En este sentido, en lugar de dar respuesta a por qué el Gobierno no se ha comprometido aún con quienes necesitan ayudas económicos para su subsistencia, ha señalado los «hitos» que, en lo que respecta a ayudas sociales, han conseguido en connivencia con sus socios a lo largo de la legislatura.

Lo cierto es que desde que la Ley ELA se aprobara en octubre del año 2024 y por unanimidad de todos los grupos en el Congreso, tal y como ha recordado la diputada del PP, no se ha aplicado. Según se ha referido la propia portavoz popular, no son las comunidades autónomas las encargadas de financiar estas ayudas sino que es el Estado, en su articulado dentro de la Ley de personas de situación de dependencia la que indica que es responsabilidad del Estado.

Con todo, la titular de Hacienda se ha defendido de las acusaciones de los de Feijóo. Así, en un intento de dar por zanjada la discusión en el hemiciclo, ha asegurado que las ayudas vendrán, pero que lo harán en forma de «generación de créditos» que ha asegurado el Gobierno entregará «dentro de unos días» a la Cámara Baja para su debate y aprobación de todos los grupos parlamentarios. «A ver qué votan», ha dicho entonces la ministra Montero, «a ver qué vota el PP cuando traigamos a este Parlamento la generación de créditos dentro de unos días para poder atender estas necesidades».