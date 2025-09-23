El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a negar las consecuencias de la chapuza de Igualdad con las pulseras antimaltrato y ha tildado las informaciones al respecto como «bulos bochornosos». Así se ha expresado la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha tenido lugar este martes en La Moncloa.

La también titular de Educación y Deportes ha trasladado que la «postura» del PP, que ha denunciado también la situación de los dispositivos telemáticos, es «indecente». «Está queriendo jugar con la vulnerabilidad y el miedo de las mujeres», ha subrayado. Y le ha reprochado a los populares que hayan estado «lanzando bulos que son una absoluta irresponsabilidad».

También se ha pronunciado respecto a la información que ha expuesto las deficiencias de los dispositivos antimaltrato. Alegría ha reaccionado tajantemente: «Ante estos bulos bochornosos contemos la verdad». «Todo el respaldo a la ministra de Igualdad [Ana Redondo]», ha zanjado Alegría.

La ministra de Educación ha negado que los productos fueran comprados en AliExpress: «Es indecente, es una mentira y genera incertidumbre a las mujeres víctimas». De la misma manera, la portavoz ha subrayado que no «hay 5.000 mujeres en riesgo».

En su lugar, Alegría ha trasladado un «mensaje de tranquilidad y certidumbre a las mujeres que son víctimas de violencia de género». En la misma medida, ha manifestado su «certeza» de que las mujeres «están seguras y están protegidas en todo momento, antes, durante y después».

En todo caso, ha admitido que «la tecnología no es infalible». «En lo que se trabaja es en minorar las incidencias que pueda generar la tecnología», ha reconocido la titular de Educación. La voluntad del Gobierno ha puesto en valor que se está trabajando «para que la respuesta sea inmediata en cuanto haya la más mínima afectación». La ministra ha indicado que los dispositivos «ahora tienen botón del pánico que antes no existía».

La portavoz también ha reconocido que, como desveló OKDIARIO, «hubo un momento de migración de 5 meses», pero lo ha reducido a «alguna anomalía». Además, ha asegurado que «fue subsanada y recuperada posteriormente». Y es que, el contrato suscrito por el Ministerio de Igualdad, entonces controlado por Irene Montero, provocó que se perdieran los datos históricos de las órdenes de alejamiento por maltrato anteriores al 20 de marzo de 2024. Además, los propios condenados admitieron que se podían quitar el dispositivo «perfectamente», con el consiguiente riesgo para las víctimas.

Embargo de armas a Israel

Este martes, se ha aprobado el real decreto para poner en marcha el grueso del decálogo de medidas antiisraelíes «contra el genocidio en Gaza» que el presidente anunció a principios de mes. Sin embargo, han pasado de puntillas por la chapuza de Igualdad con la nueva contratación de pulseras antimaltrato que provocó desprotección a las víctimas. Todo ello en el día en el que la Audiencia Provincial de Badajoz sienta en el banquillo al hermano del jefe del Gobierno, David Sánchez, y al líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

El Ejecutivo ha aprobado esta medida después de que el líder socialista lo anunciase hace 15 días, el 8 de septiembre, en una declaración institucional desde la residencia presidencial. Han tenido que pasar tres reuniones ministeriales para que se cumpla con el compromiso adquirido por el socialista.

En el último Consejo de Ministros, Alegría alegó «las cosas hay que hacerlas bien», para añadir que el proyecto normativo «es complejo en su redacción», que necesitaba de la coordinación de varias carteras y que, por tanto, se trataría de traer al siguiente martes.

Todo ello en medio de la visita del presidente a Nueva York para participar en la «semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas». En los tres días que el líder socialista está en la ciudad estadounidense, interviene en la Conferencia Internacional de alto nivel para la solución pacífica de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de los dos estados.

La madrugada de este martes, el secretario general del PSOE volvió a reclamar públicamente que Palestina se convierta en miembro de pleno derecho en la ONU. Además, advirtió de que no es posible la solución de dos estados en Oriente Próximo cuando Israel está perpetrando un genocidio, por lo que ha llamado a «parar la matanza».