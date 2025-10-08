Avance del capítulo de ‘La Agencia’ de hoy: Hiba Abouk llega a Rebecca Talent
Un imprevisto marca el nuevo proyecto de la actriz
La Agencia, poco a poco y con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las ficciones que más éxito continúa cosechando en Mediaset. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 1 de octubre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar del capítulo 4 de La Agencia. De esta manera tan concreta, pudimos ser testigos de cómo la llegada de Valeria Ortiz a Rebecca Talent no dejó indiferente a nadie, ni mucho menos. Pero no todo quedó ahí, ya que se llevó a cabo una caótica reunión con la actriz Petra Martínez, pero también fuimos testigos de cómo Laura está pensando la posibilidad de volver a Denia. Y todo como consecuencia de los últimos acontecimientos.
Ahora bien, este miércoles 8 de octubre, los más fieles seguidores de La Agencia van a poder disfrutar del capítulo 5, que estará repleto de situaciones tensas, pero también de muchas emociones. Entre otras cuestiones, los espectadores de Telecinco van a ver cómo Hiba Abouk, representada de Valeria, llega a Rebecca Talent. A pesar de que está dichosa por el nuevo proyecto que tiene entre manos, todo quedará en un segundo plano como consecuencia de un pequeño detalle. Se trata de algo que va a llevar al equipo al límite, especialmente a Óscar. Éste se verá en la obligación de trabajar mano a mano con Hiba Abouk para solucionar este asunto a la mayor brevedad posible. Por si fuera poco, Óscar no ha dudado un solo segundo en animar tanto a Valeria como a Gabi a tener algo similar a una cita.
No se desarrollará de esa forma, pero habrá personas que estén convencidas de que se trata de un encuentro que va mucho más allá de lo laboral. Un claro ejemplo será Maribel, que no tardará en decir lo siguiente a Gabi: «Hombre, un poco cita sí que puede parecer». Y no solamente eso, sino que animará al representante a que rehaga su vida, de una vez por todas: «Hazme caso, una nueva ilusión».
Lejos de que todo quede ahí, se verá las caras de nuevo con Andrea fuera de la agencia, y lo hará con un importante y sorprendente objetivo. ¿En qué consiste, exactamente? En hacer creer a sus padres que todo sigue igual y que no ha pasado absolutamente nada entre ellos. Algo que no será nada sencillo, ni mucho menos.
Sobre todo durante una cena, en la que van a tener que pasar varias horas fingiendo que siguen juntos. ¿Por qué se ve en la obligación de hacerles creer que todavía sigue con su mujer? Y, lo mejor de todo, ¿lo logrará a pesar de tenerlo todo en contra? No te pierdas el nuevo capítulo de La Agencia esta noche, a partir de las 23:00 horas, en Telecinco.
Temas:
- Telecinco