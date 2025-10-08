Alerta por la DANA Alice: Valencia y Alicante suspenden todos los actos del 9 de Octubre

La alerta por la DANA Alice ha provocado la suspensión de todos los actos previstos para mañana, 9 d’Octubre, Día de la Comunidad Valenciana, en dos de las tres capitales de la Autonomía: Alicante y Valencia. En tanto que en Castellón, según fuentes municipales, están pendientes de confirmación.

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido la suspensión de todos los actos tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL). Un órgano en que ha participado la alcaldesa de la tercera ciudad de España, María José Catalá.

No obstante, el Consistorio deja una puerta abierta a la celebración de los eventos previstos, que se llevarán a cabo sólo en el caso de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) cambie la previsión que ahora mismo es de aviso naranja por lluvias.

El aviso baraja para el litoral norte de Valencia, donde se ubica la capital de la Comunidad Valenciana, está activo desde las 00:00 horas a las 14:59 horas del 9 de octubre. Esto es, de este jueves. De facto, la suspensión de los citados actos, lleva implícito, entre otros, el de la Procesión Cívica, en la que iba a participar el Presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha precisado que, no obstante, y ante la posibilidad de un posible cambio del aviso naranja a otro inferior, se mantiene activo todo el dispositivo, para que en ese caso la respuesta sea muy rápida. También, se ha cancelado la mascletá prevista para este 9 de octubre en Valencia. En este caso, se programará para otro día.

Sí se mantienen los actos previstos para este miércoles. Así, los valencianos podrán visitar la Real Senyera, expuesta en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia hasta las 21:00 horas de este miércoles. El espectáculo de drones previsto para la noche de este miércoles se ha adelantado a las 22:00 horas. Y, al finalizar, a las 22:15 horas, tendrá lugar el espectáculo de los fuegos artificiales.

Por lo que respecta a Alicante, el Ayuntamiento ha suspendido también todos los actos previstos para este 9 d’Octubre ante la previsión de lluvias que según la previsión pueden ser intensas en la mañana del jueves.

Además, el Ayuntamiento de Alicante habilitará el segundo gimnasio del centro de acogida y urgencias sociales desde las 08:00 horas de este 9 de octubre hasta las 14:00 horas de este viernes, 10 de octubre. Ofrecerá servicio de alojamiento, desayuno, comida y cena. Y los usuarios recibirán un kit de aseo personal.