Desplome térmico y lluvias intensas: Mallorca se prepara para un cambio de tiempo radical

El tiempo da un giro radical en Mallorca. Tras semanas de calma y temperaturas suaves, la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) en Baleares advierte de un cambio drástico que traerá lluvias intensas, viento y un desplome térmico en cuestión de horas.

Según el organismo oficial, este domingo será el primer aviso serio: cielos cubiertos, chubascos dispersos y un ambiente desapacible marcarán el inicio de una semana inestable. Pero lo peor está por venir: a partir del jueves, el archipiélago podría enfrentarse a precipitaciones muy fuertes y un temporal de viento del nordeste, acompañado de mala mar y temperaturas que caerán varios grados.

Sin duda alguna, el lunes se espera un ligero respiro, con intervalos nubosos y lluvias ocasionales, aunque el viento seguirá azotando especialmente el nordeste de la isla, donde se activará el aviso amarillo por oleaje peligroso. Las temperaturas nocturnas seguirán bajando, dejando madrugadas frías y húmedas.

El martes, la estabilidad volverá de forma engañosa: cielos poco nubosos y viento flojo podrían hacer pensar que el temporal se disipa, pero la Aemet avisa de que es solo una pausa antes del nuevo embate.

El miércoles llegarán las primeras brumas y bancos de niebla, preludio de un jueves de lluvias torrenciales que podría dejar registros importantes en pocas horas. Las temperaturas caerán en picado y el ambiente se volverá marcadamente otoñal.

Mientras tanto, los servicios de emergencia recomiendan precaución en la carretera y evitar zonas costeras o torrentes, especialmente en el norte y noreste de la isla, donde el mar mostrará su peor cara.

Todo apunta a que el otoño ha decidido entrar sin pedir permiso, con un golpe de agua, viento y frío que recordará a los mallorquines que el verano ya es historia.