La mejor tortilla de patata «estilo Betanzos» lo hace este restaurante de Madrid: se te hará la boca agua

Hay un restaurante de Madrid que hace la mejor tortilla de patata estilo Betanzos

Se te hará la boca agua

Esta es la mejor tortilla de patatas estilo Betanzos que se hace en este restaurante

La Falda es una Tasca de Hoy que podemos encontrar en Chamberí y en Lavapiés con la que ha sido seleccionada como la mejor tortilla de patatas del país, algo que no todo el mundo conoce y debemos tener en consideración.

La tortilla estilo Betanzos, tiene un origen muy concreto que debemos conocer antes de ir a por ella y que nos descubre GaliciaSlowTravel: «La historia de la tortilla de Betanzos se remonta a los albores del siglo XX. Y si bien existen diversas teorías sobre su origen, la más popular y aceptada señala a Angelita Rivera, dueña del restaurante La Casilla, como la artífice de esta peculiar tortilla. Según cuentan, Angelita, allá por 1910, comenzó a elaborar una tortilla con patatas finamente cortadas y ligeramente fritas, bañadas en una generosa cantidad de huevo apenas cocinado. El resultado, un manjar de dioses: una tortilla jugosa, casi líquida, que desafiaba los cánones de la época y que pronto cautivó no solo a los betanceiros, sino a paladares de toda España. Y es que el éxito de la tortilla de Betanzos y Angelita fue tal que llegaron incluso a las mesas del Pazo de Meirás, donde se convirtió en la favorita del mismísimo Franco y sus ministros, lo que motivó que su fama se extendiese rápidamente por todo el país. A pesar de que no fueron pocos los que intentaron imitarla y de algunos rumores malintencionados –se decía que el secreto de su textura y sabor residía en añadir caldo de gallina al huevo–, la tortilla de Betanzos ha sabido conservar su esencia a lo largo de los años. Patata gallega, huevos camperos, aceite de oliva virgen extra y sal son los únicos ingredientes de la receta. ¿Para qué añadir más si el resultado es tan bueno? La propia Angelita comentaba en una entrevista publicada en la Hoja Oficial del Lunes del 14 de febrero de 1955 que el secreto no estaba en una fórmula mágica, sino en la experiencia y en una de esas expresiones que tanto nos gustan a los gallegos: el sentidiño. La tradición que, según ella, se remontaba a su abuela, ha perdurado por más de un siglo, deleitando a reyes, jefes de estado y artistas, para acabar por consolidarse como uno de los grandes clásicos de la gastronomía gallega»