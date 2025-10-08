Si el Barça es más que un club será porque mezcla la política con el deporte

Presume el Barça de ser más que un club y de ser la encarnación misma del espíritu de Cataluña, pero su decisión de prohibir al Hapoel Jerusalén, equipo israelí de baloncesto, que entrene en el Palau el miércoles 15 de octubre por la mañana antes de disputar el partido de la tercera jornada de la Eurocup, reafirma que, en efecto, el Barça se mueve por intereses que van mucho más allá del deporte. De nuevo ha mezclado peligrosamente la política con la competición, demostrando una falta de empatía absoluta con un equipo de deportistas al que estigmatiza por el mero hecho de ser de Israel. Que un club deportivo impida a otro ejercitarse sobre una cancha de baloncesto es la negación misma de la esencia del deporte.

Por supuesto, la decisión de la entidad azulgrana de no ceder sus instalaciones al Hapoel se enmarca dentro de la campaña de boicot a los equipos israelíes promovida por la izquierda. Todo es deprimente: el Barça se justifica con el argumento de que debe de ser el Baxi Manresa -el rival del club hebreo- el que ceda su cancha para que pueda ejercitarse antes del partido, pero varios grupos de animación del equipo manresano emitieron un comunicado, el mes pasado, en el que solicitaban la suspensión de este partido, considerando «absolutamente inaceptable» la presencia de un equipo israelí en el Nou Congost. Por si fuera poco, ese mismo miércoles 15 de octubre, el Valencia Basket recibe en el Roig Arena al Hapoel Tel Aviv en la Euroliga, y el movimiento propalestino BDS (Por el Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel) ha exigido al club levantino que suspenda el encuentro, advirtiendo que, de no ser así, convocará una movilización en los aledaños al pabellón.

El espíritu deportivo ha saltado por los aires contaminado por la instrumentalización política y el Barça ha mostrado la peor cara: negar a un grupo de deportistas que puedan entrenar no es de un club grande, sino muy pequeño.