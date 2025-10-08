Así es por dentro la casa de Eugenia Martínez de Irujo: minimalista, estilo diáfano y con vistas al Palacio de Liria

Eugenia Martínez de Irujo se ha convertido en una de las celebridades más queridas de su generación. Como todo el mundo sabe, recibió una suculenta herencia por parte de su madre, pero lleva una vida que se aleja mucho del estilo que reflejan otras aristócratas. Según los datos que hemos recogido, está asentada en Madrid, concretamente en la calle Princesa, y su vivienda tiene vistas al palacio de Liria, la mítica propiedad en la que la fallecida duquesa de Alba vivió algunos de los momentos más importantes de su vida. Esta residencia ocupa un lugar importante en la historia de Madrid y cientos de turistas la visitan a diario. Por suerte para ella, Eugenia sólo tiene que abrir las ventanas de su piso para recordar este inmueble tan importante en el recorrido de su dinastía.

La ex mujer de Francisco Rivera siempre se ha caracterizado por su buena relación con la prensa. No tiene ningún problema en responder a las preguntas de los reporteros y esta estrategia le ha evitado muchos escándalos, así que en Madrid puede sentirse tranquila. Los paparazzi respetan su espacio y entienden que tiene derecho a proteger su esfera privada. No obstante, estamos hablando de un rostro muy conocido que despierta mucha curiosidad, por eso su nombre ocupa los titulares de los mejores medios y esto quiere decir que la gente está pendiente de ella. Esa es la razón por la que el público quiere conocer cómo es su casa y nosotros tenemos respuesta a este enigma.

El piso de Eugenia Martínez de Irujo

Eugenia Martínez de Irujo se ha decantado por un estilo minimalista y diáfano que curiosamente no cuadra con los elementos que caracterizan sus looks. A la hora de vestir, la protagonista de nuestra noticia es bastante atrevida y arriesga con prendas que no solemos ver en otras famosas. Sin embargo, cuando cierra la puerta de su casa le invade un espíritu tranquilo que le ayuda a olvidarse del peso de sus apellidos. Quizá ese sea el motivo por el que ha optado por decorar su piso de una forma sencilla, alejada de la ostentación que existe en las casas de otros aristócratas.

Es evidente que Eugenia tiene obras de arte, antigüedades y cuadros muy destacados, pero todo esto está perfectamente integrado en su vivienda. No hay nada que destaque sobre el resto y gracias a esta estrategia el salón, el comedor y los dormitorios se encuentran en perfecta armonía. La duquesa de Montoro ha optado por destacar algunas zonas con toques clásicos, dando jugar a espacios tan elegantes como acogedores.

El motivo que hay detrás de todo

Tal y como hemos adelantado al principio de estas líneas, Eugenia Martínez de Irujo es una dama de la alta sociedad y consecuentemente su agenda está repleta de compromisos y de fechas importantes. Por ejemplo, el pasado fin de semana tuvo que trasladarse a Sevilla para asistir a la boda de su hermano Cayetano. En este momento podemos recalcar que la aristócrata ha encontrado en Andalucía un lugar en el que refugiarse del ruido mediático, por eso es tan común verla en Cádiz, en Málaga o en zonas similares. Concretamente, el sábado 4 de octubre estuvo en Carmona, localidad donde el duque de Arjona tiene una finca llamada Las Arroyuelas.

Volviendo al tema que nos ocupa, estábamos diciendo que Eugenia está acostumbrada a pasar tiempo fuera de casa, así que lo que busca cuando consigue un hueco en su itinerario es paz y tranquilidad. Por ese motivo, en su piso reinan los estilos neutros, entre otras cosas porque el protagonismo recae en los ventanales quedan al palacio de Liria. No hay ninguna imagen que pueda superar esto, así que no es rentable invertir en estatuas o cualquier otro elemento que automáticamente quedaría en un segundo plano.

Eugenia y su marido, el empresario Narcís Rebollo, se han decantado por el color blanco, un tono que invita al descanso. Una vez más, el matrimonio demuestra que, cuando se apagan las cámaras, lo único que buscan es alejarse del ruido mediático y pasar un tiempo alejados de la presión que les generaba la fama que han adquirido en los últimos tiempos.

Eugenia, una estrella de la crónica social

Vivir en Madrid tiene muchos beneficios para ciertas personas, entre las que se encuentran la hija de la duquesa de Alba. Ya hemos explicado que Eugenia está sujeta a muchos compromisos y residir en la capital le ayuda a cumplir con su hoja de ruta. Su piso está en el centro, así que únicamente debe coger un coche o un taxi para desplazarse a sus reuniones de trabajo, a las fiestas de sus amigos o a los eventos que quieren contar con su presencia.

Narcís Rebollo entiende perfectamente el tipo de vida que lleva su mujer. Desde el primer momento aceptó que se estaba casando con un personaje público y ambos han actuado en consecuencia. Es más, nunca han tenido problemas con los medios y disfrutan de una reputación excelente.