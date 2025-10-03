EXCLUSIVA | Bautizo secreto en la Casa de Alba en la víspera a la boda de Cayetano Martínez de Irujo

El pasado jueves 2 de octubre, el Palacio de Liria se convirtió en el escenario de una emotiva reunión familiar de la Casa de Alba, que, según ha podido confirmar LOOK en exclusiva, tuvo como motivo principal el bautizo de los más pequeños de la familia. En concreto, la ceremonia se centró en Fernando, el tercer hijo de los duques de Huéscar, Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart, nacido el 10 de septiembre, y en Fadrique, hijo de Belén Corsini y Carlos Fitz-James, que vino al mundo el 9 de junio. El nombre de Fadrique, además de original, posee un profundo vínculo histórico con la Casa de Alba, ya que así se llamaba el segundo duque de Alba, primo de Fernando el Católico. Este detalle refuerza la tradición de la familia y subraya la importancia de los lazos históricos que se mantienen vivos a través de las nuevas generaciones.

La celebración reunió a gran parte de la familia Alba en un ambiente íntimo y familiar, muy diferente al que habían dado a entender algunas publicaciones, centradas únicamente en el 77 cumpleaños del duque de Alba, Carlos Fitz-James. Los duques de Huéscar, Fernando y Sofía, disfrutaron de la jornada junto a sus otros hijos, Rosario y Sofía, mientras que Carlos Fitz-James y Belén Corsini compartieron la ceremonia con sus hijos Carlos y Fadrique, mostrando la felicidad de las nuevas generaciones que continúan la estirpe familiar. En las imágenes a las que ha tenido acceso este digital, se aprecia un detalle entrañable en la parte trasera de uno de los coches familiares: pequeños juguetes y elementos decorativos pensados para los niños, que anticipaban la importancia del bautizo y el cuidado por los más pequeños durante la jornada.

Fernando Fitz-James en Madrid. (Foto: Gtres)

Para la ocasión, los hombres lucieron corbata y las mujeres deslumbraron con elegancia. Sofía Palazuelo, en particular, eligió unos pendientes muy especiales, los mismos que llevó el día de su boda con Fernando el 6 de octubre de 2018. Se trata de unas piezas desmontables de la prestigiosa joyería Grassy, compuestas por diamantes talla marquesa y brillante, engastados en oro blanco, que aportaron un toque de sofisticación y un guiño a uno de los momentos más importantes de su vida.

En la víspera de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

La celebración llega apenas unas horas antes de la esperada boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, que tendrá lugar el sábado 4 de octubre en Sevilla. La ceremonia religiosa se celebrará en la iglesia del Cristo de los Gitanos, situada en pleno centro histórico de la ciudad, un lugar elegido en homenaje a la duquesa de Alba, cuyos restos descansan en este santuario. Tras el sí, quiero, los invitados se desplazarán a la finca Las Arroyuelas, en Carmona, donde se servirá el banquete nupcial y se desarrollará la celebración principal. La finca, propiedad del duque de Arjona, combina historia y tradición con un entorno natural y elegante, y es actualmente la residencia de la pareja.

La boda promete reunir a gran parte de la familia Alba y a numerosos rostros conocidos de la alta sociedad, convirtiéndose en uno de los eventos sociales más esperados del año. Entre los detalles más destacados del enlace estarán la decoración cuidada, la gastronomía andaluza de primer nivel y actuaciones musicales en vivo, que garantizarán un ambiente festivo y emotivo para todos los asistentes. Este bautizo, celebrado en el Palacio de Liria, se convierte así en un emotivo preludio de este importante día, uniendo tradición, familia y nuevas generaciones en un mismo escenario.