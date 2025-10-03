Estos son los invitados VIP que se esperan en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Después de unos largos meses de preparativos, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya tienen todo listo para su gran boda. Será el próximo 4 de octubre cuando la pareja se de el «sí, quiero» en una emotiva ceremonia en Sevilla a la que se espera que asistan más de 200 invitados. Primero, se darán cita en la Iglesia del Cristo de los Gitanos (un templo religioso muy significativo para la Casa de Alba, ya que es donde se encuentran las cenizas de la duquesa de Alba). Más tarde, celebrarán el posterior convite en la finca de Las Arroyuelas, un terreno que adquirió el novio a raíz de la herencia de su madre.

Más allá de lo mencionado, son muchos los detalles que aún faltan por descubrir de la boda que ya ha sido catalogada como una de las más esperadas de la temporada. No obstante, la identidad de los invitados es uno de los temas que más expectación está despertando. Por ahora, se espera que asistan a la especial jornada todos los hermanos de Cayetano, excepto Jacobo, quien ha alegado su ausencia, a través de una carta, explicando que le será imposible acudir por compromisos profesionales. Por otro lado, Alfonso Díez, viuda de la duquesa de Alba, ha confirmado públicamente que irá, señalando que siente «un cariño muy especial» hacia Cayetano y que no se la perdería por nada.

Cayetano Martínez de Irujo junto a Bárbara Mirjan: (Foto: Gtres)

Sin embargo, la habitual presencia de Cayetano Martínez de Irujo en diferentes actos sociales ha hecho que, a lo largo de los años, haya entablado amistad con otros rostros conocidos ajenos al ducado de Alba. Es por ello por lo que entre los asistentes, también se espera que estén muchos de ellos. Sin ir más lejos, Susanna Griso confirmó que estaría presente en este esperado enlace y, aunque no ha desvelado ningún detalle de la boda del hijo de la duquesa de Alba, sí que quiso compartir cuál iba a ser su regalo. «Mi regalo se trata de una parte de los tarjetones y el libro de recuerdos de la boda. Digo una parte porque es un regalo conjunto. Tengo una amiga que se dedica a esto y lo hacemos entre varias. Es muy bonito. Y te diré que es el mejor papel y el mejor diseño», explicó desde el plató de Espejo Público.

Susanna Griso durante un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, según ha podido saber Vanitatis, Carmen Lomana será otra de las celebridades que no se perderá el enlace matrimonial. De hecho, aprovechará su llegada para posar por primera vez en sociedad con su actual pareja, Antonio Gutiérrez Marcet, tal y como asegura el medio citado.

A las dos mencionadas se suman, tal y como han publicado varios medios, Bertín Osborne, Emilio Butragueño y el ex boxeador Manel Berdonce. No obstante, por ahora, ninguno se ha pronunciado al respecto. Además, según estas mismas informaciones, Carmen Tello y Curro Romero también habrían recibido la invitación de la boda de Cayetano y Bárbara, aunque en su caso, debido al delicado estado de salud del maestro, su asistencia está en el aire.