El importante anuncio que complica la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Fernando Martínez de Irujo acaba de compartir una noticia realmente delicada, y es que se encontraría en pleno tratamiento contra el cáncer. El cuarto hijo de Cayetana de Alba y Luis Martínez de Irujo acaba de anunciar que ya se ha sometido a varios ciclos de quimioterapia, una enfermedad que quiso llevar en secreto. Aunque, por suerte, parece que va progresando adecuadamente.

«He pasado el verano entre Marbella y Sotogrande. Llegué a Madrid hace unos días», ha explicado. «Me hicieron la analítica y el resultado ha sido muy bueno. Estoy prácticamente recuperado y ahora me queda la radioterapia. Ha sido una época mala, pero afortunadamente y gracias a Dios todo va bien», celebraba. Pese a no querer entrar en demasiados detalles sobre su enfermedad, ha dejado entrever que todo progresa adecuadamente y se encuentra ya bastante recuperado.

Fernando Martínez de Irujo en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Lo que justo coincide con la inminente boda de su hermano, Cayetano Martínez de Irujo, con Bárbara Mirjan este próximo octubre. Después de 10 años de relación, la pareja sellará su amor con un esperadísimo enlace y ya incluso estarían planteándose ampliar la familia. Así, Fernando podría ser uno de los principales testigos en uno de los días más especiales para Cayetano. Sobre todo ahora que todo parece indicar que las aguas se han calmado dentro del clan.

El impactante anuncio de Fernando Martínez de Irujo

Hace poco días, Fernando atendía un último acto público, durante la celebración del 5º aniversario de IQ, la firma de Inés Domecq. Y también aprovechaba para agradecer a todo el personal sanitario el trato recibido. A sus 66 años, el Marqués de San Vicente, -título concedido en vida por su madre-es uno de los miembros más desconocidos del clan de los Alba. Sobre su vida privada, poco más se sabe, salvo que reside en un área reservada del Palacio de Liria, situado en la calle Princesa y residencia oficial de su hermano mayor. Tampoco se le ha conocido ninguna pareja o hijos, aunque aquellos que le conocen le definen como una persona muy noble, discreta y siempre dispuesta a ayudar a los demás.

Fernando Martínez de Irujo en el funeral de Ramsés Trujillo. (Foto: Gtres)

De momento, muchos esperan con gran expectación su próxima aparición, que seguramente tendrá lugar en la iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla, donde se celebra la boda de su hermano. De este evento, tampoco han trascendido muchos más detalles, salvo que será Amina, -fruto del matrimonio entre Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova-, la que ejerza de madrina y acompañará a su padre hasta el altar.

Cayetano y Fernando Martínez de Irujo. (Foto: Gtres)

La relación entre Cayetano y Fernando Martínez de Irujo

De momento, el duque de Arjona ha guardado silencio ante la delicada situación que afecta a su hermano y tampoco ha hecho declaraciones al respecto. En los últimos años, y pese a los conflictos que han existido entre diferentes miembros de la familia, parece que los hermanos han seguido unidos. De hecho, han coincidido en eventos clave como el décimo aniversario de la muerte de la duquesa de Alba.