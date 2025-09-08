El regalo de bodas envenenado de Mar Flores a Cayetano Martínez de Irujo

Mar en calma. Ese es el título que ha escogido Mar Flores para sus inesperadas memorias. Unas memorias que saldrán a la luz el próximo 10 de septiembre y que, sin conocerse aún los episodios que contará sobre su vida privada, ya han generado una gran expectación en la esfera pública. «Es un libro en el que comparto mi historia, mis vivencias y mis aprendizajes. Un viaje de recuerdos y emociones escrito desde la calma y la verdad. Espero que cada página os acerque un poco más a mí y a todo lo que me ha traído hasta aquí», escribía la modelo en su perfil oficial de Instagram.

En medio del revuelo que ha generado el anuncio de la publicación de sus memorias, Mar Flores reaparecerá este lunes, 8 de septiembre, en El Hormiguero, donde responderá todas las inquietudes que han despertado las narraciones que puede contener este nuevo proyecto literario. No obstante, muy probablemente acuda a la entrevista mostrándose tranquila y serena, inclusive si es preguntada por algunos de los hombres que forman parte de su pasado sentimental y que pueden aparecer en dichas páginas, como es el caso de Cayetano Martínez de Irujo, con el que mantuvo una relación sentimental a finales de la década de los noventa.

Mar Flores no es una ex pareja cualquiera para el conde de Salvatierra. Y es que, a diferencia de otras, esta no ha conseguido nunca mantener un vínculo estrecho ni con el noble ni con su familia. De hecho, cabe resaltar que durante su romance, la modelo se encontró con el rechazo de la que fuera su suegra, la duquesa de Alba. Una situación que, sumada a otros escándalos, propició el fin de su noviazgo. En las memorias de Cayetano Martínez de Irujo (De Cayetano a Cayetana), este habla de su «romance con una modelo que fue la horma de mi zapato en el peor de los sentidos… era una mujer maquiavélica y fría, de doble personalidad». Pero, ¿cómo lo hará Mar Flores en las suyas?

Aunque todavía se desconoce si mencionará al jinete en la narración de su pasado, lo cierto es que podría considerarse que Mar Flores ha convertido sus memorias en un regalo de bodas envenenado para su ex pareja, ya que ha decidido publicarlas en una fecha muy significativa. Y es que ha aprovechado que Cayetano se encuentra en plena cuenta atrás para su boda con Bárbara Mirjan. Un enlace matrimonial que tendrá lugar el próximo 4 de octubre en Sevilla.

Mar Flores y Cayetano Martínez de Irujo en los Premios Telva. (Foto: Gtres)

Teniendo en cuenta que puede contar detalles desconocidos sobre su ruptura, lo cierto es que las declaraciones de Mar pueden poner en un verdadero aprieto a Cayetano Martínez de Irujo en un momento en el que se encuentra en plena actualidad por su matrimonio. No obstante, el jinete ha asegurado a Espejo Público que no tiene miedo. «No sé si puede contar alguna cosa mala. Con una chica que miente tanto y se inventa todo, nunca sabes», explicaba. En el caso de que ni siquiera le mencione, el conde de Salvatierra pasará a los ausentes de su memoria, algo que también le situará en el foco mediático por haber sido borrado del pasado de Mar Flores.