¿Quién es Bárbara Mirjan? Su edad, estudios, a qué se dedica y todo sobre la futura mujer de Cayetano Martínez de Irujo

Cayetano Martínez de Irujo mantiene una relación sentimental, desde hace más de diez años, con Bárbara Mirjan. Se conocieron en 2015 en una fiesta en Marbella y, a pesar de su diferencia de edad (ella es 33 años más joven), no se han vuelto a separar desde entonces. En 2016 protagonizaron su primer posado como pareja en el Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos en el campo de Tiro y Deportes de Salamanca y, ahora, están a punto de dar el paso más importante de su historia de amor. Y es que el próximo 4 de octubre se darán el «sí, quiero» en una ceremonia religiosa en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla.

Como no podía ser de otra manera, desde que anunciaron su enlace matrimonial, se convirtió en uno de los más esperados de la temporada, ya que se espera que reunirá a buena parte de la jet set de nuestro país. No obstante, al mismo tiempo, también se ha generado una gran expectación en torno al perfil de Bárbara Mirjan, quien, a pesar de ser la pareja estable de uno de los hijos de la duquesa de Alba, siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano, sin dar declaraciones ni entrevistas a la prensa.

Bárbara Mirján y Cayetano Martínez de Irujo. (Foto: Gtres)

¿Quién es Bárbara Mirjan?

Bárbara Mirjan tiene 29 años, es madrileña de nacimiento e hija del empresario de origen libanés, Javier Mirjan. Estudió primaria y secundaria en el exclusivo International School of Madrid y en el Runnymede College de La Moraleja. Más tarde, continuó su formación en la Universidad King’s College de Londres, donde se graduó en 2019 de Filología Francesa y Gestión de Empresas.

Según publican varios medios, la futura esposa de Cayetano Martínez de Irujo es políglota, ya que domina cinco idiomas a la perfección: francés, italiano, inglés, árabe y castellano. En cuanto a su faceta más personal, LOC señala que «los que la conocen aseguran que es una mujer tremendamente responsable, educada, sociable y con hambre de seguir aprendiendo». Además, también son destacadas sus constantes colaboraciones benéficas con diferentes asociaciones y fundaciones, dejando al descubierto en más de una ocasión, su compromiso con las causas sociales. No obstante, más allá de esto, no se tienen más datos sobre su vida más privada, ya que ni siquiera tiene una cuenta conocida en ninguna red social. Es por ello por lo que también se desconoce su historial amoroso.

Bárbara Mirjan hablando por teléfono. (Foto: Gtres)

¿Cuántos años tiene Bárbara Mirjan?

La edad de Bárbara Mirján siempre ha despertado un gran interés por ser mucho más joven que su futuro marido (concretamente 33 años menor). Y es que tiene 29 años, mientras que el aristócrata tiene 62 años.

¿A qué se dedica Bárbara Mirjan?

A lo largo de estos años, la carrera profesional de Bárbara Mirjan ha avanzado por muy buen camino y, a pesar de su corta edad, lo cierto es que cuenta con un extenso currículum. Después de graduarse de Filología Francesa y Gestión de Empresas en Londres, hizo prácticas en la galería Marlborough y la pastelería Mallorca organizando todo tipo de eventos. Más tarde, según ¡Hola! también fue contratada por un prestigioso despacho de abogados de París, así como también trabajó en un banco suizo durante una etapa en la que residía en Ginebra. De acuerdo con el medio citado, después formó parte del departamento de eventos de la productora Mediapro como experta en desarrollo de negocio. En noviembre de 2024 comenzó a trabajar como coordinadora de eventos en el periódico OKDIARIO pero hace tan solo unos meses, decidió abandonar su puesto de trabajo para tomarse un respiro profesional y volcarse por completo en la organización de su boda con Cayetano, según informó El Mundo.

Bárbara Mirjan en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Todo sobre la familia de Bárbara Mirjan

Aunque su trayectoria laboral es conocida, no se puede decir lo mismo de su familia y su círculo más allegado. Se sabe que es hija del empresario de origen libanés Javier Mirjan y de Lourdes Aliende, aunque ambos siempre han preferido mantener un perfil discreto. De hecho, no es habitual contar con su presencia en eventos y fiestas sociales. No obstante, MujerHoy señala que tienen una casa en Marbella y que conservan a sus amigos de la adolescencia. Por otro lado, publican que su familia materna es de origen vasco y que es precisamente en la localidad alavesa de Berantevilla donde están domiciliadas sus empresas, dedicadas fundamentalmente a la gestión y el secado de la madera.