Cuánto cuesta y quién paga la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Este fin de semana se celebra una de las bodas más importantes del año: la de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. El duque de Arjona formalizará la historia de amor que lleva viviendo desde hace una década, pero ¿quién pagará todo y cuánto cuesta el menú que degustarán los invitados? Tal y como ha trascendido, será la familia de la novia quien se haga cargo de los gastos. Los padres de Bárbara, Javier Mirjan y María Lourdes Aliende, son empresarios y forman parte de la alta sociedad, así que el enlace estará repleto de rostros conocidos e influyentes.

El hijo de la fallecida duquesa de Alba pronunciará el «sí, quiero» en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla y después se dirigirá, junto a sus invitados, a la finca Las Arroyuelas, propiedad que heredó tras la pérdida de su madre. El convite se desarrollará en el Cortijo de la Montilla, una antigua posada que el aristócrata trasformó en una residencia de lujo gracias a la ayuda de su ex pareja, Genoveva Casanova. Dicho alojamiento está repleto de obras importantes y antigüedades familiares con un valor incalculable. De esta forma, el enlace trascurrirá en un entorno de ensueño que, por suerte, no supondrá ningún coste para los novios.

¿Cuánto cuesta el cubierto?

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan han apostado por el catering de Miguel Ángel Jurado, uno de los más competitivos del momento. El cubierto tiene un precio estimado de 160 euros, aunque hay opciones más económicas que parten desde los 140. No obstante, el aristócrata siempre ha sido muy generoso y es posible que haya contratado el mejor servicio para sus invitados. En relación con esto último, podemos indicar que la cifra de asistentes asciende a 300. Como era de esperar, habrá algunas ausencias, pero el núcleo duro de la Casa de Alba estará al lado de los novios.

Tal y como hemos adelantado, los padres de Bárbara Mirjan, futuros suegros de Cayetano, se han ofrecido a pagar la boda. El medio Informalia sostiene que no solo se harán cargo de la comida, también se ocuparán de la música y de la decoración.

¿Habrá exclusiva de esta boda?

En LOOK hemos hablado de muchos famosos que pasan por el altar y que posteriormente posan en alguna revista para contar los detalles del evento. Esto nos sirve para adentrarnos en el enlace y descubrir curiosidades que generan un gran interés. Evidentemente no lo hacen gratis, al menos en la mayoría de los casos, y el dinero que reciben sirve, entre otras cosas, para sufragar algunos gastos de la boda. Teniendo todo esto en cuenta, hay gente que se pregunta: ¿Ha vendido Cayetano su boda?

El duque de Arjona y Bárbara Mirjan son bastante discretos y no están interesados en generar revuelo. Es normal que se hable del enlace matrimonial que han preparado, pero no quieren formar parte activa de ninguna noticia que tenga que ver con su esfera privada. Por ese motivo, todo hace pensar que no van a hablar con ninguna publicación. Es más, han sido muy generosos porque celebrarán la ceremonia en una iglesia que está en Sevilla y todo el que quiera podrá acercarse a curiosear. Es decir, no sucederá lo que pasó en la boda de Tamara Falcó, que el vestido de novia era secreto e intentaron filtrarlo. En el caso de Bárbara Mirjan, no habrá tensión ni deberán esforzarse por proteger nada. El evento estará marcado por la naturalidad, por eso, sólo podemos decir algo: ¡Qué vivan los novios!