Estos son los desconocidos orígenes de Bárbara Mirjan, la futura mujer de Cayetano Martínez de Irujo

Este fin de semana se celebra una de las grandes bodas del año y los protagonistas son Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, quienes se conocieron en 2015. El paso del tiempo ha demostrado que están muy enamorados, tanto que han querido formalizar su historia durante una ceremonia que tendrá lugar en la iglesia de Los Gitanos, situada en la calle Verónica del centro de Sevilla. Cuando el evento haya terminado, todos se trasladarán a la finca Las Arroyuelas, una propiedad que el duque de Arjona heredó de su madre, la querida duquesa de Alba. Allí se desarrollará una fiesta que, por desgracia, contará con ciertas ausencias. Por ejemplo, la de Alfonso Martínez de Irujo, hermano del novio. No obstante, Bárbara estará muy bien arropada y disfrutará del apoyo de sus familiares y amigos más cercanos.

La protagonista de nuestra noticia se ha hecho un hueco en la crónica social a raíz de su relación con el aristócrata, pero lo cierto es que sus padres forman parte de la alta sociedad. Consecuentemente, ella ha tenido acceso a buenos contactos y se ha formado en los centros más competitivos del momento. Es decir, estamos delante de una de las mejores profesionales de su sector, tanto es así que ha llegado a trabajar en OKDIARIO como organizadora de eventos. Se licenció en Filología Francesa y Gestión de Empresas en 2019 y su carrera es tan extensa como ejemplar. A continuación, repasamos cuáles son los orígenes personales y laborales de la novia del momento.

Bárbara Mirjan y su brillante carrera

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Sevilla. (Foto: Gtres)

Son muchos los que quieren conocer mejor a Bárbara Mirjan, aunque es una persona discreta que intenta no llamar la atención. No obstante, en LOOK hemos echado la vista atrás para recopilar algunos datos de su brillante trayectoria. Según la información que hemos recogido, la futura duquesa consorte habla a la perfección cinco idiomas: español, inglés, francés, árabe e italiano. No podía ser de otra forma, pues estudió en el International School of Madrid y Runnymede College de La Moraleja, un centro al que no puede acceder todo el mundo.

Bárbara siempre destacó por generar unos datos académicos estupendos, así que cuando terminó su etapa en Madrid no se lo pensó dos veces y salió de España para seguir creciendo. Fue entonces cuando se matriculó en la Universidad King’s College de Londres, donde obtuvo su licenciatura. Este recorrido le llevó a OKDIARIO, tal y como hemos adelantado con anterioridad, pero en su currículum hay otros logros que merecen ser mencionados. Por ejemplo, no podemos olvidar que trabajó para la prestigiosa galería Marlborough, organizó eventos para la pastelería Mallorca e incluso encontró un puesto en un famoso despacho de abogados de París.

La familia de Bárbara Mirjan

Bárbara Mirjan hablando por teléfono. (Foto: Gtres)

Ya lo hemos avanzado al principio de estas líneas. Cayetano Martínez de Irujo forma parte de los Alba, una de las dinastías más emblemáticas de España. No obstante, Bárbara Mirjan no se queda atrás y sus padres también ocupan un lugar importante en la sociedad. Él es un emprendedor libanés con orígenes sirios que ha gestionado a la perfección su fortuna y ella controla una fábrica importante cuya sede está en el País Vasco.

Lourdes Aliende, madre de Bárbara, gestiona una empresa dedicada a la madera que se ha extendido hasta Brasil. Es un negocio familiar que empezó hace 50 años y que siempre ha generado beneficios. Por eso, el día de mañana, la mujer de Cayetano Martínez de Irujo tendrá en sus manos un proyecto tan simbólico como rentable.