Los escenarios de la boda de Cayetano Martínez de Irujo: una finca histórica y una significativa iglesia

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan están a punto de dar uno de los pasos más importantes de su relación. El próximo 4 de octubre pasarán por el altar en una multitudinaria ceremonia en la que se espera la llegada de más de 200 invitados, siendo la mayoría miembros de la jet set de nuestro país. Y, como no podía ser de otra manera, han escogido dos significativos lugares para celebrar la que ha sido considerada como una de las bodas más esperadas de la temporada.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Sevilla. (Gtres)

La Iglesia del Cristo de los Gitanos

En primer lugar, se darán el «sí, quiero» en la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, un templo que siempre ha sido muy significativo para la Casa de Alba. Principalmente por la profunda relación que la duquesa de Alba siempre mantuvo con la hermandad, de la que fue una gran benefactora y por la que sintió una especial devoción. De hecho, cuando falleció, sus seres queridos cumplieron con su última voluntad de que parte de sus cenizas descansaran en una capilla lateral del santuario. Es por ello por lo que la elección del enclave religioso de los futuros marido y mujer ha sido también interpretada por muchos como un homenaje a la progenitora del novio, a la que Cayetano podrá sentir, de alguna manera, más cerca en su gran día.

Cabe destacar que Cayetano Martínez de Irujo no ha sido el único miembro del clan Alba que ha escogido este templo para celebrar importantes ceremonias en los últimos años. Sin ir más lejos, las dos hijas del duque de Huéscar han sido bautizadas recientemente en su pila bautismal. Algo que refuerza la idea de que la duquesa de Alba consiguió transmitir su devoción hacia el Santuario de la Hermandad de los Gitanos de generación en generación.

Cayetano Martínez de Irujo y Cayetana de Alba en el Cristo de Los Gitanos. (Foto: Gtres)

La Iglesia del Cristo de los Gitanos se encuentra situada en la calle del Carmen número 10 de la capital hispalense. En un principio fue la iglesia del antiguo Convento del Valle hasta que el Ayuntamiento de Sevilla la cedió en 1999 para que fuese la sede canónica de la Hermandad de los Gitanos. En su interior se pueden encontrar esculturas de Jesús de la Salud, de la Virgen de las Angustias, de San Juan Evangelista, de la Virgen del Valle, y del Cristo de la Cárcel. En la parte que da acceso al camarín de la Virgen de las Angustias hay una serie de cuadros de la vida de Jesús y María con el nombre de Escala dolorosa. Unas obras que fueron encargadas en 2008 por la duquesa de Alba a Raúl Berzosa.

La finca de Las Arroyuelas

Después de pasar por el altar de la iglesia del Cristo de los Gitanos, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan celebrarán el posterior convite de su enlace nupcial en la finca de Las Arroyuelas, una de las tierras que el conde de Salvatierra heredó tras el fallecimiento de su madre. Se encuentra en el municipio sevillano de Carmona y, tal como la definió el propio Cayetano en una entrevista a ABC «era el buque insignia de todo el patrimonio agrícola de la familia». Cuenta con más de 1.400 hectáreas donde, además de haber una gran explotación agrícola y un embalse privado que asegura su riego, también está construido el cortijo La Motilla, el cual ha sido restaurado como hotel rural o alojamiento de eventos. Es precisamente ahí donde previsiblemente tendrá lugar el banquete de la denominada como la boda del año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cortijo La Motilla (@cortijo_la_motilla)

En esta finca, Cayetano Martínez de Irujo ha vivido momentos inolvidables, como cuando presentó públicamente a sus dos hijos, Luis y Amina. Al mismo tiempo, también ha sido un refugio para el mencionado y su entorno más cercano. De hecho, fue la residencia de vacaciones de la familia durante mucho tiempo y el escondite de Genoveva Casanova cuando salieron a la luz sus imágenes con Federico de Dinamarca.